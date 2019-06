Georgsmarienhütte. 1110 Euro sind als Spenden beim Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in St. Peter und Paul in Georgsmarienhütte zusammengekommen.

Georgsmarienhüttes Kommissariatsleiterin Sinikka Hagen überreichte einen Umschlag mit dem Geld am Mittwoch der Außenstellenleiterin vom Weißen Ring Karin Bloom. Die bedankte sich mehrfach für die Unterstützung der ehrenamtlichen Opfer-Hilfe. Der Betrag hätte kaum symbolträchtiger ausfallen können. 110 ist nicht nur die Notrufnummer der Polizei, auch das Polizeiorchester Niedersachsen feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen.

Hand in Hand

Schon seit Jahren arbeiten Polizei und Weißer Ring Hand in Hand. Für Hagen war es deshalb naheliegend, den Auftritt des Polizeiorchesters als Spendensammelbasis für Bloom und ihre Mitstreiter zu nutzen. Es sei „ toll, dass es den Weißen Ring gibt“, so Hagen. In der Polizeiarbeit beschäftige man sich notgedrungen in erster Linie darum, die Täter zu ermitteln, die Opfer spielten dabei schnell eine „untergeordnete Rolle.“ Deshalb sei es besonders wichtig, hilfesuchenden Menschen ruhigen Gewissens den Weißen Ring empfehlen zu können. Dort seien sie dann „in guten Händen.“ Zwischen 70 und 80 Fälle berät der Weiße Ring in der Außenstelle Osnabrück pro Jahr. Sie ist für Stadt und Landkreis zuständig. Im Vorfeld gebe es aber rund doppelt so viele Gespräche.

Besorgt äußerte sich Bloom über die zunehmend langen Wartezeiten für die psychologische Unterstützung von Gewaltopfern. Die betragen laut Bloom in vielen Fällen bis zu einem halben Jahr. Mit Sorge betrachten sie und Hagen gleichermaßen das Phänomen unter Jugendlichen, Gleichaltrige etwa mit Nacktbildern zu erpressen. Schulen seien hier zwar mittlerweile sehr aktiv und gut gerüstet, doch reichten oft nur wenige Stunden aus, um Bilder oder Videos per Smartphone im Internet zu verbreiten und großen Schaden für die Betroffenen anzurichten. Hier zeichnet sich nach Hagens Einschätzung eine Katastrophe“ ab. Sie appelliert deshalb an Eltern, die Smartphones ihrer Kinder regelmäßig zu kontrollieren. Es gelte Regeln aufzustellen und sicherzustellen, dass die auch eingehalten werden.

Gutscheine

Der Weiße Ring ist eine Anlaufstelle, die Kriminalitätsopfer berät und bei Behördengängen Beistand leistet. Außerdem werden bei Bedürftigkeit Gutscheine für das Erstgespräch mit einem Anwalt vergeben oder auch für eine psychologische Beratung. Karin Bloom hat für ihr langjähriges Engagement beim Weißen Ring im März das Bundesverdienstkreuz erhalten.