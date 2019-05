Georgsmarienhütte. Es hat einige Zeit gedauert und Wallenhorst verfügt zum Beispiel bereits seit 2015 über einen Klimaschutzmanager, aber jetzt passiert hier auch in GMHütte etwas: Im Stellenplan 2019 der Stadt ist auf Antrag der SPD/FDP-Gruppe eine entsprechende Stelle vorgesehen, nachdem 2014 ein Grünen-Vorschlag keine Mehrheit gefunden hatte.

Europa- und Landratswahl haben gerade gezeigt: Der Klimaschutz steht auch bei den Bürgern in der Region derzeit ganz oben auf der Prioritätenliste. Nicht nur Politiker kommen aktuell an dem durch die "Friday for Future"-Bewegung sowie zuletzt durch das Rezo-Video auf YouTube groß in die Schlagzeilen gerückten Thema vorbei: Auch in den Städten und Gemeinde der Region sind Antworten auf mögliche kommunale Maßnahmen zur Reduzierung des Kohlendioxyd-Ausstoßes oder hinsichtlich des Ausbaus klimafreundlicher Mobilitätsangebote gefragt.

GMHütte ist hier grundsätzlich bereits seit Längerem aktiv. So wird seit rund 25 Jahren regelmäßig ein Energiebericht vorgelegt, der Einsparmöglichkeiten in städtischen Gebäuden oder bei der Straßenbeleuchtung aufzeigt. 2008 ist dann von der SPD-Fraktion ein "Klimafonds" der Stadt ins Spiel gebracht worden. Auch von den Grünen sind zwischenzeitlich immer wieder Aktivitäten vor Ort gefordert worden. 2011 hat dann der damals neue Bürgermeister Ansgar Pohlmann ein lokales "Netzwerk Energieeffizienz" vorgeschlagen, und für den Stellenplan 2017 sind von der Verwaltung dann unter anderem für den Klimaschutz zwei Stellen für den Umweltbereich beantragt worden.

Förderantrag in Vorbereitung

Jetzt sollen durch den vorgesehenen Klimaschutzmanager neue Ansätze verfolgt werden. Aktuell wird im Rathaus gerade der Antrag für eine finanzielle Förderung der Stellenkosten vorbereitet. Diese kann bis zu 65 Prozent für einen Zeitraum von drei Jahren betragen.

Die Linke-Anfrage: Im GMHütter Stadtplanungsausschuss ist Montagabend auf Antrag von Linke-Ratsmitglied Peter Schmechel der aktuelle Stand der "Umsetzung von Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz" erörtert worden. Zur Ratssitzung Anfang April hat er eine entsprechende Anfrage gestellt und dabei auf einen vor rund einem Jahr von einem Beratungsbüro im Auftrag der Stadt vorgelegten Maßnahmenkatalog Bezug genommen.



Fachbereichsleiter Torsten Dimek hat zuvor in der Sitzung unter Mitteilungen bereits über den Stand in Sachen Klimaschutzmanager informiert. Hinsichtlich des Förderantrags sei in der vergangenen Woche ein erstes Gespräch mit dem Landkreis erfolgt, der hier Unterstützung angeboten habe. Ab der kommenden Woche würden die Antragsunterlagen vorbereitet. Eine Terminvorgabe in Form eines festen Stichtags gebe es aber nicht.

Zur Linke-Anfrage hat die Verwaltung eine Übersicht zu bereits entwickelten Maßnahmen, zum jeweiligen Stand der Umsetzung, zu weiter geplanten Aktivitäten sowie zu der aufgeworfenen Frage: Wie kann die Stadt ihre Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel gerecht werden?, vorgelegt.

Die Aktivitäten: Neben dem zum "Klimaschutz in eigenen Liegenschaften" zählenden und bereits erwähnten Energiemanagement für städtische Gebäude bietet die Stadt zum Beispiel regelmäßig Termine für "Energie- und Förderberatung" an. Ein Schwerpunkt-Projekt ist derzeit die Nutzung der Umweltwärme nach der im vergangenen November erfolgten Reaktivierung des Fernwärmenetzes. Vor rund 30 Jahren ist die Nutzung der Abwärme, die während der Stahlproduktion der Georgsmarienhütte GmbH entsteht, ursprünglich in Betrieb genommen, doch 2009 dann eingestellt worden. Das vor einem halben Jahr gestartete Comeback gilt bereits als landesweites „Leuchtturmprojekt“. Es ist vorgesehen, auch das beschlossene Baugebiet Hempen im Stadtzentrum an das Netz anzuschließen und noch weitere Bereiche einzubeziehen.

In Planung: Hier geht es insbesondere um Projekte in Zusammenhang mit "klimafreundlicher Mobilität" wie Carsharing, Erhöhung der Zahl der E-Ladesäulen und -Ladeplätze im Stadtgebiet oder Verbesserung der Attraktivität des Nahverkehrs durch entsprechende Konzepte und Buslinien. Vorgesehen ist im Rahmen des Planos-Nahverkehrskonzepts auch der Ausbau des ÖPNV-Knotenpunktes Gildehaus in Oesede als Stopp der Metro-Bus Linie 5, auf der E-Busse verkehren. Unter diesen Punkt fallen auch die Themen Klimaschutzmanager und "Schaffung einer klimaorientierten Siedlung". Als möglicher Standort kommen die Hempen-Flächen in Betracht. Für diesen Bereich südlich des Schulzentrums sind auch Photovoltaik-Anlagen durch entsprechende Gebäudeausrichtungen vorgesehen.

Grundsätzlich hat die Verwaltung noch einmal darauf hingewiesen, dass beim Klimaschutz die Politik gefragt ist, durch entsprechende Vorgaben hier Vorhaben "zu initiieren beziehungsweise zu fördern".

Die Kritik: Linke-Ratsmitglied Schmechel hat sich von den Antworten auf seine Fragen insgesamt enttäuscht gezeigt: "Ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet." Inbesondere der Punkt, welche Maßnahmen in Planung seien, überzeuge ihn nicht. So stellt er infrage, ob "E-Mobilität wirklich die Antwort für einen klimafreundlichen Verkehr ist". Die Gewinnung der Rohstoffe für Batterien ist aus seiner Sicht "sehr Kohlendioxyd-intensiv". Zum anderen werde der Strom aus der Steckdose "nach wie vor überwiegend aus Verbrennung und Kernenergie gewonnen". Im Hinblick auf die MetroBuslinie mit den E-Bussen kritisiert er, dass in Richtung Südkreis hier "ein zusätzliches Umsteigen" notwendig werde. Beim Klimaschutzmanager vermisst er eine konkrete Zeitplanung.

Die Antworten der Verwaltung werden jetzt zunächst in den Fraktionen beraten.