Georgsmarienhütte. Seit über 40 Jahren gibt es den Austausch zwischen GMHütte und Ramat Hasharon. GMHütter Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren können so Israel, junge Israelis so Deutschland kennenlernen.

Für die kommende Jugendbegegnung in den Sommerferien 2019 sowie den Osterferien 2020 werden ab sofort Teilnehmer bzw. Gastfamilien in Georgsmarienhütte gesucht. In den Sommerferien besuchen zunächst vom 28. Juli bis 8. August die jungen Israelis aus dem nördlich von Tel Aviv gelegenen Ramat Hasharon die Hüttenstadt.

Kultur erleben

Neben vielen Aktivitäten vor Ort seien auch Fahrten nach Amsterdam, in den Heide Park Soltau, zur Gedenkstätte Bergen-Belsen, nach Norderney und Berlin geplant. „Der Austausch beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und lebt vor allem davon, dass die Jugendlichen die Kultur und den Alltag des jeweiligen Landes hautnah in Gastfamilien erleben können“, so die städtische Jugendpflegerin und Koordinatorin des Jugendaustausches, Martina Möllenkamp. Deshalb werden nun Gastfamilien gesucht, die bereit sind im Sommer einen Gast aus Israel aufzunehmen und Kinder im Alter zwischen 14 und 17 Jahren haben, die interessiert sind, an dem Begegnungsprogramm mit der Georgsmarienhütter Partnerstadt teilzunehmen. Dazu sagt Möllenkamp:

„So können sich die Jugendlichen noch besser austauschen und kennenlernen, wenn sie sowohl in diesem Sommer, als auch beim Gegenbesuch zusammen sind“

Der Gegenbesuch in Israel ist für die Osterferien 2020 geplant. Auch dort sind die Jugendlichen in Gastfamilien untergebracht und erkunden das kleine Land mit Fahrten nach Tel Aviv und Jerusalem. Weitere Ausflugziele seien beispielsweise der See Genezareth und die Golanhöhen im Norden und das Tote und Rote Meer im Süden des Landes.



Jugendliche, die an dieser Jugendbegegnung teilnehmen möchten, und Familien, die Interesse an der Aufnahme eines israelischen Gastes haben, können sich bei Martina Möllenkamp per Mail an martina.moellenkamp@georgsmarienhuette.de oder unter 05401 850-249 melden.