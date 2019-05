Georgsmarienhütte. Das Polizeiorchester Niedersachsen hat sich mit seinem zweiten Konzert in St. Peter und Paul erneut in die Herzen der Zuhörer gespielt. Das Benefizkonzert zugunsten der Opferhilfe "Der Weiße Ring" endete mit Standing Ovations.

Es war der zweite Auftritt in Georgsmarienhütte innerhalb von neun Monaten. Nicht nur „Standing Ovations“ zeugten schließlich von der Begeisterung des Publikums in der gut gefüllten Kirche. Die örtliche Polizeichefin Sinikka Hagen dankte den Musikern ebenso wie Karin Bloom vom Weißen Ring. Das Benefizkonzert hatte Hagen organisiert, um Spenden für deren Opferhilfe zu sammeln.

Leise Töne

Statt orchestraler Lautstärke hatte Dirigent Thomas Boger zu leisen Tönen aufgerufen, wohl in der Hoffnung, dass statt Centbeträgen auch der eine oder andere Schein als Spende gezückt würde. Zuvor hatten er und seine Musiker mehr als 90 Minuten lang die ganze Vielfalt und Leistungsfähigkeit des Klangkörpers demonstriert.

GMHüttes designierte Bürgermeisterin Dagmar Bahlo zeigte sich hinterher total begeistert. Die Zeit sei wie im Flug vergangenen und sie könne sich das noch weitere drei Stunden anhören, sagte Bahlo. Hagen hatte schon zu Beginn mit Understatement erklärt, das Konzert sei zweifelsfrei eine willkommene dienstliche Verpflichtung.





Jenseits aller Artigkeiten bekamen die Georgsmarienhütter Musikgenuss auf höchstem Niveau und für jeden Geschmack geboten. Herausragend die Solisten, allen voran die Koreanerin „Haesun Lee“. In ihrem zarten Trompetenspiel „Share my Yoke“ klagen Wehmut, Traurigkeit und Verzweifelung geradezu herzzerreißend. Kaum weniger beeindruckend: Vladislav Jampolski mit seinen Klarinetten-Soli oder immer wieder Miroslav Michnev mit seiner Querflöte. Davon abgesehen präsentierte das Polizeiorchester Niedersachsen mehr als eine professionelle Ensembleleistung, mal ganz zart, mal orchestral, mal verspielt wie in Klezmer Classics oder mal orientalisch.

„Klezmer Classics“

Sehr zum Gelingen trug auch die Art bei, dass Boger nicht nur als Dirigent seine Musiker stets im Griff hatte und die konzentriert an Noten und seinen Händen hingen. Vor allem sein Stil, etwa die jüdischen Wurzeln von „Klezmer Classics“ zu beleuchten oder, dass Bach seine „Chaconne“ unter dem Einfluss geschrieben hat, dass seine Frau zuvor allein während einer seiner Reisen gestorben war, boten unaufdringlich einordnende Hintergrundinformationen, ohne dass sich der Zuhörer als Kretin oder belehrt vorkommen musste.

Anzeige Anzeige

Kleine Reise durch die Welt

Das Programm: eine kleine Reise durch die westliche Welt mit orientalischen Ausflügen durch mehrere Jahrhunderte und Kulturkreise. Boger interpretierte den lautstark anhaltenden Applaus schließlich als Wunsch nach einer Zugabe. Wer noch mehr vom Polizeiorchester Niedersachsen hören will, den verwies Boger auf den kommenden Freitag. Dann spielt er mit seinem Orchester im Rahmen des Deutschen Musikfestes in der Osnabrückhalle.