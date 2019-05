Georgsmarienhütte. Die Flohmarkt-Saison in der Stahlstadt ist eröffnet: Zum 17. Mal lockte der jährliche Flohmarkt im Stadtteil Dröper tausende Besucher nach GMHütte.

270 Stände, zahlreiche Besucher und unzählige angebotene Waren von Kleidung über Haushaltswaren bis hin zu Spielsachen: In Dröper gaben sich die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder große Mühe, kommerzielle Händler fern zu halten. Und es scheint funktioniert zu haben: Viele Anwohner beteiligten sich, das Angebot bunt gemischt mit allem, was der Keller und der Dachboden so her gibt. Oder wie es ein Ehepaar an einem der Stände formulierte: „Wir finden halt vieles zu Schade zum Wegwerfen. Dann bringen wir es lieber günstig an den Mann.“

Gutes Flohmarkt-Wetter

Dabei freuten sich die Veranstalter um Timo Joachimmeyer in diesem Jahr vor allem über das passende Flohmarkt-Wetter: „Im vergangenen Jahr war es wohl zu heiß, was die Besucher hat fernbleiben lassen. Dieses Mal ist es perfekt.“ Soll heißen: Warm und trocken, aber bedeckt und nicht zu heiß, ließ es die Besucher strömen und Kauflaune kommen.

Das aktuelle Team hat sich erst vor zwei Jahren zusammen gefunden, nachdem die alte Truppe im Jahr 2016 aufgehört hatte und im Jahr 2017 kein Flohmarkt stattfinden konnte. Seither sind wieder neun feste Mitglieder in der Gruppe, die das letzte Wochenende im Mai vorbereiten, für das konkrete Vorbereiten wie etwa das Einzeichnen der Standplätze und vor allem den Verkauf von Getränken und kleinen Imbissen am Flohmarkt-Tag kommen noch einmal rund ein Dutzend helfende Hände dazu.

Online-Anmeldesystem

„Vor allem haben wir die Anmeldung auf online umgestellt“, sagte Timo Joachimmeyer, „um ein wenig von der Zettelwirtschaft weg zu kommen.“ Und das System funktionierte auch in diesem Jahr wieder: 30 bis 40 Anwohner der Siedlung Avereschs Feld, so vermutete Joachimmeyer, haben sich vorab angemeldet. Der Rest komme wohl aus GMHütte und Umgebung, so vermutete der Organisator, rund drei Viertel aller Standbeschicker seien Wiederholungstäter.

Das bestätigte auch die nicht repräsentative Umfrage an den Ständen: Viele Menschen hinter den Ständen waren schon an die zehn Mal in Dröper. Alle lobten die gute Organisation und Stimmung und zeigten sich mit den getätigten Geschäften zufrieden. Nur einmal gab es die Antwort, dass man sich nicht vorstellen könne, wieder zu kommen: „Die Kinder werden älter und wir haben immer weniger ausgediente Spielsachen zu Hause. Da wird sich das im nächsten Jahr wohl nicht mehr lohnen.“

Spende für die gute Sache

Wie auch in den vergangenen Jahren wollen die Veranstalter einen möglichen Erlös wieder an eine soziale Einrichtung der Hüttenstadt spenden. An wen das Geld gehen solle, stand aber am Tag des Flohmarkts noch nicht fest.