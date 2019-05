Georgsmarienhütte. Am späten Freitagabend ist es in Georgsmarienhütte kurz vor dem Ende des Hüttenmarktes zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen. Zwei Männer wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 23.50 Uhr in der Ulmenstraße in der Nähe des Hüttenmarktes. Zwei Personengruppe gerieten in Streit. Zur genauen Anzahl der Beteiligten konnte die Polizei keine Angaben machen. Der Sicherheitsdienst des Stadtfestes hatte die Beamten alarmiert.

Bei der Schlägerei wurden zwei Männer im Alter von 18 und 25 Jahren verletzt. Wie schwer die beiden Männer verletzt sind, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter Telefon 05401/87950-0 zu melden.