Georgsmarienhütte. Unter dem Motto „Europa gegen Rechts“ hatten die Grünen bei Brauer und Bäcker Klemens Brinker nach Alt-Georgsmarienhütte eingeladen.

Als Zeichen gegen nationalistisches Gegeneinander präsentierte Brinker sein speziell für diesen Anlass hergestelltes „Together“-Bier. „Statt Menschen auszugrenzen, müssen wir mehr aufeinander zugehen und in Europa unsere Zukunft gemeinsam gestalten“, betonte Brinker. Autoritäre Führertendenzen gelte es, nicht hinzunehmen.

Omas und Opas gegen Rechts

Beteiligt waren auch die „Omas gegen Rechts“, die seit einiger Zeit Einfluss nehmen wollen gegen rassistische Tendenzen in der Gesellschaft und für Toleranz. „Wir erhalten immer mehr Zuspruch und auch Opas dürfen mitmachen“, erklärte die Hasbergerin Marita Tolksdorf-Krüwel.





Auch die am Veranstaltungstag öffentlich gewordene Affäre der rechtsnationalen FPÖ in Österreich war ein Thema. Das Bestreben, die freie Presse auszuschalten und zur Stärkung der eigenen Macht Gefälligkeitsaufträge zu vergeben, zeige das wahre Gesicht solcher Gruppierungen, so die Auffassung der Anwesenden.