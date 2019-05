Georgsmarienhütte. Der unabhängige Landratskandidat Frank Vornholt setzt auf den direkten Kontakt mit den Bürgern, um zu Lösungen bei bestehenden Problemen zu kommen. An der Alten Heerstraße am Harderberg, wo die Verkehrsbelastung seit Jahren für die Anwohner eine große Belastung darstellt, hält er eine durchgängige "Tempo 30"-Zone für zwingend notwendig.

Auf Einladung der "Bürger für Bürger"-Initiative, die seit Jahren eine Verkehrsberuhigung auf der von Ortskundigen als schnelle Querverbindung von der A33 beziehungsweise vom Harderberger Gewerbegebiet ins Stadtzentrum genutzten Alten Heerstraße fordert, und deren Sprechen Fred-Jürgen Janz hat sich Vornholt ein Bild von der Situation gemacht. Er hält eine durchgängige Tempo-30-Regelung für unumgänglich: "Wenn in absehbarer Zeit die Seniorenwohnungen auf dem Gelände der ehemaligen Fleischzentrale im Bereich des Kreisels an Raiffeisenstraße und Brüsseler Straße fertig gestellt sind, ist auch rechtlich eine solche Regelung zwingend geboten", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Hier müsse auch wegen des LKW-Verkehrs schnell etwas geschehen, um Ältere und Kinder zu schützen.

Die jetzige Situation sei auch hinsichtlich der Ausweichverkehre, zu denen es im Zuge der Brückenerneuerungen an der Schulstraße und an der Oeseder B51-Talbrücke kommen werde, nicht zu tolerieren. Vornholt versprach, sich für eine zeitnahe Lösung einzusetzen.