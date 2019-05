Georgsmarienhütte. Wer bei den Namen Alex, Melman, Marty und Gloria sofort an die Filmreihe "Madagascar" denkt, sollte dem Zoo Osnabrück am kommenden Sonntag unbedingt einen Besuch abstatten.

Können Tiere singen und tanzen? Klar, oder? Am kommenden Sonntag, 26. Mai, können sich kleine und große Besucher im Osnabrücker Zoo davon überzeugen.

Spaß für die ganze Familie

Das Ensemble der Waldbühne Kloster Oesede stellt die neue Produktion des Sommers 2019 vor: Das Erfolgsmusical „Madagascar – ein musikalisches Abenteuer“. Die beliebten Filmhelden um Löwe Alex und Giraffe Melman präsentieren eine Woche vor der Premiere Ausschnitte aus der neuen Inszenierung der Waldbühne. Die zwei Vorstellungen finden um 13 und 15 Uhr statt. Außerdem werden die Musical-Darsteller den ganzen Tag im Zoo unterwegs sein, um Fragen zu beantworten und Fotos mit den Familien zu machen.

Die Reise nach Madagaskar

Die Waldbühne Kloster Oesede startet am Sonntag, 2. Juni, 16 Uhr, mit dem Welterfolgsstück „Madagascar“ in die Freilichtbühnen-Saison. Die musikalische Abenteuerreise der Tierfiguren aus dem New Yorker Zoo erzählt von Zebra Marty, Nilpferd Gloria, Giraffe Melman, Löwe Alex und den Pinguinen Skipper, Private, Rico und Kowalski. Während Zebra Marty vom Dasein in der Wildnis träumt, planen die Pinguine heimlich ihren Aufbruch in die Antarktis. Die chaotische Flucht aus dem Zoo endet für die Zootiere in Käfigen auf einem Schiff. Viele Tiere gehen über Bord und stranden auf der ostafrikanischen Insel Madagaskar. Von Verwicklungen mit Lemuren und Fossa, einer auf Madagaskar lebenden Raubtierart, bis hin zu einer Strandparty: Auf der Insel erleben die Zootiere so einiges.

Das Abenteuer aus der US-amerikanischen Filmschmiede Dream Works stand Pate für das Bühnenstück nach dem Buch von Kevin Del Aguila (Originalmusik und Gesangstexte von George Noriega & Joel Someillan, deutsche Fassung von Christian Poewe).



Weitere Informationen rund um das Stück „Madagascar – ein musikalisches Abenteuer" gibt es auf der Homepage der Waldbühne Kloster Oesede.