Georgsmarienhütte. Die Ergebnisse der Zufriedenheitsanalyse zum GMHütter Schulangebot sind im Fachausschuss von keiner Seite infrage gestellt worden. Doch Vertreter der SPD/FDP-Gruppe haben kritisiert, dass der GMHütter Stadtelternrat versucht habe, im Vorfeld der Befragung ein Gesamtschul-Angebot schlecht zu reden.

SPD-Vertreterin Jutta Olbricht hat in der Sitzung noch einmal herausgestellt, dass ihre Fraktion immer erklärt habe, dass eine Integrierte Gesamtschule (IGS) nicht gegen den Elternwillen eingerichtet werde. Das Thema sei deshalb von den Sozialdemokraten zuletzt auch bewusst aus dem Bürgermeisterwahlkampf sowie vor zweieinhalb Jahren aus der Kommunalwahl herausgehalten worden.

Olbricht: IGS-Angebot in negatives Licht gerückt

Umso enttäuschter zeigte sie sich, dass der Stadtelternrat im Vorfeld der Befragung eine Stellungnahme auf die Homepage gestellt beziehungsweise über WhatsApp verbreitet habe, die bewusst ein IGS-Angebot in ein negatives Licht rücke. Sie habe deshalb auch zunächst die Befürchtung gehabt, dass die Zufriedenheitsanalyse "am Ende für die Tonne" sein könnte. Aber das habe sich auch aufgrund der Ausführungen von Marina Granzow, die im Auftrag der Stadt Befragung und Auswertung vorgenommen hat, dann glücklicherweise nicht bestätigt.

Für ihren Fraktionskollege Julian Symanzik hat das Ergebnis der Studie aber "keinen Wert". Es sei selber Vater einer 13-jährigen Tochter und Teilnehmer eines Elternabends kurz vor der Befragung gewesen, bei der den Anwesenden nahe gelegt worden sei, sich in jedem Fall positiv zum Angebot der Schule zu äußern.

Stadtelternratsvertreter Hans-Joachim Gach verwahrte sich gegen den Vorwurf, dass es hier eine "Kampagne" gegeben habe: "Wir haben lediglich die Eltern informiert. Das ist auch unsere Aufgabe."

Ruthemeyer: Jetzt in Ruhe arbeiten

Verfasserin Granzow hat zum Thema Beeinflussung deutlich gemacht, dass die Befragung so aufgebaut sei, dass es nicht zu solchen Verzerrungen kommen könne: "Es ist verständlich, dass es Verärgerung über solche Dinge gibt. Aber es ist nur ein geringer Teil der Befragten betroffen gewesen." Bei dem Rücklauf habe das keine Auswirkungen auf das durchschnittliche Antwortverhalten.

Der Ausschussvorsitzende Christoph Ruthemeyer (CDU) brachte am Ende der Diskussion die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Schulen nach der durchgeführten Zufriedenheitsanalyse „jetzt in Ruhe arbeiten können“. Er dankte auch noch einmal allen Beteiligten für die hohe Quote an Rückmeldungen.