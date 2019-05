Georgsmareinhütte . Aufgrund eines Fahrzeugausfalls blieben am Freitag Altpapier-Tonnen in Kloster Oesede/Brannenheide stehen.

Die Tour wird heute nachgeholt. An den folgenden Straßen die Behälter stehen geblieben: Glatzer Straße, Im Tiefen Siek, Am Markt, Laubbrink, Tiefer Weg, Im Sutarb, Eschholz, Birkkamp, Am Piepenbrink, Mühlenweg, Im Strehlande, Bahnhofstraße, Am Friedhof, Auf der Insel, Am Hilgenstein, Schurloh, Borgloher Straße, Am Limberg, Zum Bornbrink, Auf Königskamp, Am Sundern, Hankenberger Weg, Brannenheide, Schnörnweg und Wellendorfer Straße (teilweise). Die Awigo hat eine Nachfuhr für den heutigen Montag organisiert.

Rückfragen beantwortet das Service Center gerne unter der Telefonnummer 05401 365555. Die Gesprächszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr.