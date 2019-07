Georgsmarienhütte. Eine zur Bewährung ausgesetzte kurze Freiheitsstrafe sowie eine Geldbuße von 500 Euro bekam ein 33-Jähriger Mann vom Amtsgericht Bad Iburg. Der aus Georgsmarienhütte stammende Angeklagte war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren und auch im Besitz von Marihuana gewesen.

