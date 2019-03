Im GMHütte fällt am Sonntag die Entscheidung, wer ab 1. Juni die Nachfolge von Amtsinhaber Ansgar Pohlmann (CDU) antritt. Ab 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt. Als letzte Ergebnisse dürften hier die Stimmen der beiden Briefwahlbezirke feststehen. Foto: dpa

Georgsmarienhütte Am Freitag ist bis 13 Uhr Betrieb im Rathaus gewesen: Noch einmal 66 GMHütter haben am Vormittag per Briefwahl ihre Stimme für die Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag abgeben.