Georgsmarienhütte. Sonntag entscheidet sich in einer Stichwahl zwischen SPD-Kandidatin Dagmar Bahlo und CDU-Bewerber Christoph Ruthemeyer, wer ab 1. Juni Nachfolger von Bürgermeister Ansgar Pohlmann wird. Wir haben den beiden Kandidaten 13 Fragen zu wichtigen GMHütter Themen gestellt.

Was wollen Sie im Falle Ihrer Wahl im Rathaus im Hinblick auf mehr Bürgerfreundlichkeit und Transparenz ändern?

Dagmar Bahlo: Ich habe vor, regelmäßige Bürgersprechstunden und mehr Online-Angebote anzubieten. Außerdem muss zukünftig mehr zwischen Verwaltung und Bürgern und zwischen Verwaltung und Rat kommuniziert werden.

Christoph Ruthemeyer: Zusätzlich zum Angebot im Rathaus eine Bürgersprechstunde einführen, das Onlineangebot für die Bürger erweitern, eine regelmäßige Rubrik mit „Informationen aus dem Rathaus“ in den Printmedien veröffentlichen.





Gibt es Verwaltungsbereiche, in denen Sie die Notwendigkeit sehen, zusätzliche Stellen zu schaffen?



Dagmar Bahlo: Zunächst muss ich mir einen genaueren Einblick verschaffen. Es wurden bereits mehrere neue Stellen geschaffen, etwa im Bereich des Zentralen Gebäudemanagements. Leider konnten diese trotz erheblicher Anstrengungen noch nicht besetzt werden, worin das Problem liegt.

Christoph Ruthemeyer: Die Verwaltung ist gut besetzt. Wichtig ist mir, dass wir die offenen Stellen unteren anderen im technischen Bereich besetzen. Zusätzliche Stellen sind sinnvoll, wenn Fachbereiche zusätzliche Aufgaben übernehmen oder Arbeitsgebiete hinzukommen. Dazu werde ich bei Bedarf dem Rat Vorschläge unterbreiten.

Zu den großen anstehenden Themen zählen weitere Baugebiete. Welches Vorgehen ist für Sie hier sinnvoll?

Dagmar Bahlo: Ich möchte bei der Entwicklung der Gebiete eine Durchmischung aller Wohnformen, d.h. sowohl Einfamilienhäuser, als auch behindertengerechte Mehrfamilienhäuser mit Familien-, Senioren- und Single-Wohnungen. Der Wohnraum muss bezahlbar und die Grundstückspreise erschwinglich sein.



Christoph Ruthemeyer: Die Kombination aus Sanierung von Altbeständen und das Erschließen neuer Baugebiete wird mehr bezahlbaren und attraktiven Wohnraum schaffen. Konkret sind die Baugebiete unterhalb des Schulzentrums in der Planung. Die Baugebiete östlich von Oesede und in Holzhausen würde ich auch vorbereiten.















Wie stehen Sie zu einer GMHütter Wohnungsbaugesellschaft?

Dagmar Bahlo: Sie ist eine interessante Überlegung im Hinblick auf den zu schaffenden bezahlbaren Wohnraum. Voraussetzung ist aber, dass sie sich in GMHütte wirtschaftlich betreiben lässt, was zunächst zu prüfen ist.



Christoph Ruthemeyer: Für GMHütte gibt es bessere Lösungen. Schneller, günstiger und flexibler sind städtebauliche Verträge, die Rahmenbedingungen klar festlegen und mehr Spielraum geben. Das Wichtigste ist jetzt, schnell zu handeln und nicht Zeit mit der Planung von teuren Gesellschaften zu verschwenden.







Auch bei Gewerbeflächen gibt es kaum noch Reserven. Wie kann die Stadt dieses Problem lösen, und ist aus Ihrer Sicht Malbergen weiter eine Option für Gewerbeansiedlung?

Dagmar Bahlo: Zunächst haben wir noch Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet „Mündruper Heide“. Wir sollten auch die Verdichtung in bereits vorhandenen Gewerbegebieten bei Bedarf prüfen. Malbergen ist keine Option mehr.



Christoph Ruthemeyer: Als Gewerbestandort lebt unsere Stadt mit und von Gewerbegebieten. Leerstände und -flächen sind zu nutzen, An- und Umbauten zu prüfen, bevor wir mit Bürgerbeteiligung neue Flächen moderat entwickeln.







Die Entwicklung des Oeseder Zentrums steht schon länger auf der Agenda. Welche Schwerpunkte sind hier sinnvoll?

Dagmar Bahlo: Erforderlich ist eine Steigerung der Aufenthaltsqualität, ein gutes Verkehrskonzept und eine Beachtung der Interessen der Bürger und der Geschäftsinhaber. Die Ansiedlung von Gastronomie muss beworben werden. Die Sanierung des großen Parkplatzes und der Oeseder Straße muss erfolgen.



Christoph Ruthemeyer: Das Zentrum Oesede ist das Wohnzimmer unserer Stadt. Eine bessere Aufenthaltsqualität gelingt nur, wenn, unter Einbindung der Geschäftsleute, Bürger und aller Fraktionen im Rat zielgerichtet zusammengearbeitet wird. Die Fußwege müssen erneuert und die Parksituation muss verbessert werden.















Wie wollen Sie die Situation in den anderen Stadtteilen verbessern?

Dagmar Bahlo: Ziele sind: Attraktivierung der Hindenburgstraße; Schaffung eines Seniorenheims/betreuten Wohnens in Holzhausen; Planerrunde mit Lösungen für Grundschule und Feuerwehr sowie mehr Krippenplätze in Kloster; Verkehrssituation Harderberg verbessern und den Dorfplatz in Holsten-Mündrup aufwerten.



Christoph Ruthemeyer: Für alle Stadtteile gemeinsam gilt, eine Verbesserung des ÖPNV, bezahlbarer Wohnraum, sichere medizinische Grundversorgung. Die Einrichtung freier Geldautomaten, eine gute Kinderbetreuung vor Ort und offene Treffpunkte für unsere Bürgen mit dem besonderen Focus für die Jugend und ältere Menschen.







Thema Verkehrsentwicklung: Welche Vorstellungen haben Sie, um die steigende Verkehrsbelastung in den Griff zu kriegen?



Dagmar Bahlo: Der Öffentliche Personennahverkehr und das Radwegenetz sind zu verbessern und ein Carsharing sollte angeboten werden. Das Umweltbewusstsein der Bürger sollte gestärkt werden. Für den Pkw-Verkehr sollte die Aufeinanderfolge von Kreisverkehr und Ampel überdacht werden.



Christoph Ruthemeyer: Entwicklung eines Mobilitätskonzepts mit ökologischen und ökonomischen Schwerpunkten, z.B.sichere Fuß- und Fahrradwege, optimierte Vernetzung von ÖPNV und Individualverkehr. Dieses Konzept wird ergänzt durch sogenannte Insellösungen wie Seniorentaxen oder zentrale Verkehrsknotenoptimierung.







Welche Möglichkeiten bestehen aus Ihrer Sicht für die Stadt, um während der demnächst anstehenden mehrjährigen Brückenarbeiten an der B51 und der alten B68 die weitere Erreichbarkeit des Zentrums zu gewährleisten?

Dagmar Bahlo: Ich möchte die Idee einer Behelfsbrücke weiter aktiv prüfen. Die Menge der Fahrzeuge führt auch bei einem sinnvollen Verkehrskonzept zu nicht hinnehmbaren Belastungen. Verhandlungen mit überzeugenden Argumenten sind mit den zuständigen Stellen zu führen.



Christoph Ruthemeyer: Die Behelfsbrücke in Harderberg muss kommen. Ich fürchte, dass eine solche Lösung für die B51 so nicht realisierbar ist, da Gebäude abgerissen und Grundstücke enteignet werden müssten. Land, Kreis und Stadt erarbeiten ein Konzept, damit die Sanierungen möglichst schnell durchgeführt werden können.











Wo sehen Sie hinsichtlich der Betreuungsangebote im Krippen- und Kitabereich weiter Handlungsbedarf?

Dagmar Bahlo: In Kloster-Oesede fehlen Krippenplätze, die dringend zu schaffen sind. Holsten-Mündrup gilt es dabei auch zu bedienen. Auch in Oesede ist darüber hinaus noch Handlungsbedarf.



Christoph Ruthemeyer: In Kloster-Oesede fehlen definitiv Krippen-Plätze, da ist der Ausbau weiterer Krippenplätze in Planung. Allgemein ist die Verteilung der Plätze aus Elternsicht nicht zufriedenstellend. Es gibt bei der Platzwahl wichtige persönliche Entscheidungskriterien. die derzeit nicht optimal berücksichtigt werden.







Wie ist Ihre Position zur Schulstruktur und zu den Fragen, ob in GMHütte eine Gesamtschule sinnvoll ist, und ob Oesede auch perspektivisch weiter drei Grundschul-Standorte braucht?

Dagmar Bahlo: Die Schulen in GMHütte leisten gute Arbeit. Nur dann, wenn die Zufriedenheitsanalyse den Elternwillen derart widerspiegeln sollte, dass eine IGS-Befragung folgen muss, wäre im Anschluss gegebenenfalls ein solches ergänzendes Angebot zu prüfen. Oesede braucht drei Grundschul-Standorte wegen der Baugebiete.

Christoph Ruthemeyer: Wir haben eine sehr gute Schullandschaft. Jetzt sollten wir das Ergebnis der Zufriedenheitsbefragung abwarten und daraus die richtigen Rückschlüsse ziehen. Aus meiner Sicht müssen Schulen partiell unterstützt und verbessert werden, aber am Schulsystem sollten wir nicht rütteln. Wir brauchen keine IGS.







Ist in GMHütte als Mittelzentrum eine Halle oder Räumlichkeit notwendig, um größere Veranstaltungen durchzuführen?



Dagmar Bahlo: Ja, eine solche Halle ist notwendig, nicht als große, wirtschaftlich wohl nicht von der Stadt zu betreibende Veranstaltungshalle, sondern als kleinere Mehrzweckhalle/Multifunktionshalle für rund 400 bis 700 Personen. Wo diese realisiert werden kann, wird man sehen.

Christoph Ruthemeyer: Das ist ein zu kostspieliges Projekt, um aus dem Bauch heraus eine neue Veranstaltungshalle zu fordern – oder gar zu versprechen. Das möchte ich erst gemeinsam mit den Schulen und Vereinen planen. Bevor Neubauten geplant werden, sind erst Ausbau- und Ausweitungsmöglichkeiten zu prüfen.







Wie wollen Sie bei der Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes zeitnah weiter vorankommen?

Dagmar Bahlo: Das geplante Hochwasser-Rückhaltebecken im Stadtzentrum steht als Nächstes an. Ich werde mich mit Nachdruck um die Realisierung und die Zuschüsse von bis zu 70 Prozent vom Land bemühen. Die naturbelassene Verlegung der Düte würde auch zu einer Aufwertung des Stadtzentrums führen.



Christoph Ruthemeyer: Wir haben ein ausgereiftes Konzept. Die bereits umgesetzten Maßnahmen haben bei den letzten Starkregenereignissen ihre Wirkung gezeigt. Spätestens 2020 muss mit dem Bau des großen Retentionsraumes in Oesede begonnen werden. Weitere Maßnahmen wie am Gartmannsbach stehen vor der Realisierung.