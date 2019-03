Georgsmarienhütte. Es ist ihr eine Herzensangelegenheit. Dagmar Bahlo (SPD), Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl für Georgsmarienhütte, besichtige gemeinsam mit Niedersachsens Kulturminister Grant Hendrik Tonne (SPD) die Kita Lummerland. Der Minister war angereist um im Wahlkampf Unterstützung zu leisten.

„Ich bin sehr dankbar für Leute die hier Verantwortung auf kommunalpolitischer Ebene übernehmen wollen und gestalten möchten. Die nicht nur verwalten, sondern die Stadt aktiv voranbringen wollen“, sagte Tonne in Bezug auf Kandidatin Bahlo. „Es ist wichtig, dass wir die Anzahl der Krippenplätze erhöhen um dem Bedarf gerecht zu werden. Für die Familien ist es ein Spagat, mit Kindern voll berufstätig zu sein. Wir müssen da mehr Möglichkeiten schaffen“, sagte Bahlo. Ihr liegt die Schul- und Sozialarbeit am Herzen, doch die Finanzierung ist schwierig. „Bei einigen Schulen herrscht dringender Handlungsbedarf. Da erwarte ich mehr vom Land und das ist unter anderem etwas was ich anpacken möchte. Wenn die Kommunikation mit dem Landkreis und den Landesministern verbessert wird, kann man Dinge besser durchsetzen. Wir müssen in Oesede ein Rücklaufbecken bauen, was jetzt ansteht“





In Betrachtung der angekündigten Kürzungen des Bildungsetats durch Olaf Scholz wünscht sich Minister Tonne, dass die Bildung nicht darunter leiden sollte. „Wir haben eine Situation in der man feststellt, dass die Steuerentwicklung nicht mehr so positiv weitergeht, wie wir es in den letzten Jahren gewohnt sind. All diejenigen die bei jeder Rede betonen wie wichtig Bildung ist, müssen wir dann auch beim Wort nehmen und fordern, dass dann auch trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen Schwerpunkt in der Bildung gesetzt wird.