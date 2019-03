Georgsmarienhütte. Von Gewichtslimit, Kornblumen und inneren Schubladen: Über ihre Pilgererfahrungen auf dem Jakobsweg hat die Kloster Oesederin Marina Lüersen-Stabrin beim Frauenfrühstück im Edith-Stein-Haus berichtet.

„Seitdem ich den Jakobsweg gegangen bin, weiß ich, dass ich mich auf mich verlassen kann.“ Diese tiefgreifende Erfahrung trägt Marina Lüersen-Stabrin auch heute noch in sich, mehr als zehn Jahre danach. Auf Einladung der KFD (Katholische Frauen Deutschlands) Kloster Oesede und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Susanne Häring berichtete die Kloster Oesederin von ihren Pilgererfahrungen.

Vorangegangen waren ein Gottesdienst und ein gutes Frühstück, zu dem Monika Herkenhoff als Sprecherin der KFD-Gruppe „Frauen unter sich“ über 60 Teilnehmerinnen begrüßte. „Wir nutzen die Veranstaltung zum Klönen, aber auch dazu, mal über unseren Tellerrand zu gucken“, erklärte Herkenhoff. Von der Märchenerzählerin bis zur Migranten-Medizinerin hätten schon sehr unterschiedliche Frauen vorgetragen.

Gewichtslimit

Mit Bildern und echten Requisiten ihrer Pilgerschaft berichtete sodann Marina Lüersen-Stabrin über die bedeutendste Wanderung ihres Lebens, ihre „größte Lebenserfahrung“: In 46 Pilgertagen legte sie bei Tagesetappen von durchschnittlich 22 Kilometern insgesamt mehr als 1000 Kilometer auf dem „Camino de Santiago“ zurück. „Da zählt natürlich jedes Gramm Gewicht“, unterstrich die Pilgerin, die sich mit langen Wanderungen durch Deutschland auf die Herausforderung vorbereitet hatte. Ihr spezieller Damen-Rucksack enthielt nur wenig Kleidung zum Wechseln, eine Wäscheleine und Klammern sowie Seidentücher und Sicherheitsnadeln „für ein wenig Privatsphäre in den Herbergen“. Ihr selbst gesetztes Gewichtslimit: 7,5 Kilo plus Trinkwasser.

Sehr sicherer Camino

Der Weg, der meistbegangene und sehr sichere Camino Frances, führte sie von der französisch-spanischen Grenze über den Somport-Pass (1640 Meter) in den Pyrenäen und den Fluss Aragon, vorbei an alten, in den Fels gebauten Klöstern und Kirchen nach Burgos, über die flache Hochebene Meseta nach Leon und ins galizische Gebirge und schließlich nach Santiago de Compostela, Finisterre und Muxia.

Zwei Begleiter verloren

Gestartet war Lüersen-Stabrin mit zwei männlichen Begleitern. Als die jedoch beide nach etwa 250 Kilometern krankheitsbedingt ausfielen, entschied sie sich für den Alleingang. Hier begann für sie die eigentliche „Pilgerung“. Vorher sei sie durch schöne Landschaften „gewandert“, aber „seitdem ich mit mir und meinen Gedanken allein ging, wurde es eine echte Pilgerfahrt“. Ohne Telefon, „beschützt von den überall blühenden Kornblumen“, sei sie wirklich gepilgert, habe dabei viele „Schubladen“ ihres Innersten geöffnet und in vielem mehr Klarheit gefunden. Auch berührende Begegnungen mit fremden Menschen, spontan gestaltete Gottesdienste, Naturschönheit und Stille hätten zu den überwältigenden Eindrücken beigetragen, die den Jakobsweg für sie zu einer „unglaublichen Erfahrung“ gemacht haben, von der sie bis heute zehre. Ihren Zuhörerinnen riet sie deshalb: „Machen Sie sich auf den Weg!“

Die Gleichstellungsbeauftragte Susanne Häring hatte im Vorfeld des Vortrags die Gelegenheit genutzt, das bald startende Mentorinnen-Programm zur Vorbereitung künftiger Kommunalpolitikerinnen bekannt zu machen.