Georgsmarienhütte. Es war eine musikalische Weltreise durch verschiedenste Stile: Zum Abschluss der GMHütter Kleinkunstreihe spielte Lydie Auvray mit ihrem „Trio Lydie Auvray“ im GMHütter Rathaus. Und sie nahm die Zuhörer mit auf diese Weltreise.

Auch nach über 40 Jahren auf der Bühne und mehr als 20 Alben strahlt Lydie Auvray noch reine Spielfreude aus. Sie liebt ihr Knopfakkordeon und sie liebt es, darauf Musik zu machen. Das steckt an. Das Publikum gewann sie damit sofort und nahm es mit auf eine Reise durch ihr Schaffen, das von der typisch französischen Musette-Akkordeonmusik, von Tango und Chanson geprägt ist, die sie neu interpretiert und mit verschiedensten Stilen aus aller Welt auf teils überraschende Weise mischt.







Von Martinique bis Afrika

Mit dem Stück „Madinina“ etwa ging es in die Karibik, genauer gesagt nach Martinique. „Madinina“ ist der ursprüngliche Name der Insel, die für die gebürtige Französin nach Deutschland zur zweiten Wahlheimat wurde. In dem eingängigen Stück ist deutlich der fröhliche, rhythmische Einfluss karibischer Musik zu spüren. In „Cohabitation“, einem Stück ihres Pianisten Eckes Malz, wird der traditionelle Musette-Walzer kurzerhand mit afrikanischem Rhythmus kombiniert. Das ist ungewöhnlich, keine Frage. Aber wie Auvray selbst sagte: „Es geht!“ Mit dem Titel „Couscous“ wurde es orientalisch, „Colinda“ führte mit Cajun-Musik nach Louisiana in den Süden der USA und „El Cidre“ sei, wie sie sagte, „mexikanisch geraten“. Warum, das wisse sie selber nicht.

Charmant und humorvoll

Charmant und humorvoll führte Auvray mit ihrem französischen Akzent durch die Stücke und erzählte von den Geschichten dahinter. Das melancholische „Aller-Retour“ schrieb sie, als ihre Tochter für ein Jahr nach Südamerika ging. Der Tango „Amour Inconditionnel“ handelt ebenfalls von der Liebe der Eltern zu ihren flügge gewordenen Kindern. Aber das gehe erst aus der zweiten Hälfte des Liedes hervor, erzählte sie. „Das fängt an wie ein normales Liebeslied, also Frau ist verlassen worden, ist am Boden zerstört, also normales trauriges Liebeslied, ich liebe dich und werde dich immer lieben ...“ Ihre Überleitungen sorgten dafür, dass die Leichtigkeit an diesem Abend nie verloren ging. In den Stücken selbst hingegen wurde eine ganze Bandbreite menschlichen Empfindens erlebbar: Freude und Leid, Sehnsucht, Leidenschaft und Schwermut, Fröhlichkeit und Überschwang – und natürlich Liebe.





Virtuos, authentisch, innovativ

Authentisch und virtuos in der Darbietung, innovativ in der Verbindung verschiedenster Musikstile, zeigte die „Grande Dame des Akkordeons“ wieder einmal, dass das Akkordeon ganz und gar kein veraltetes Instrument ist. Mit Gitarrist Markus Tiedemann und Pianist Eckes Malz standen ihr zwei exzellente, gleichwertige Musiker zur Seite, die bei den ausgefeilten Arrangements weit mehr als nur Begleitung boten.

Gegen Ende des Konzertes wich sie vom Programm ab, um sich ausdrücklich bei Johannes Börger vom Kulturamt zu bedanken, der sie so oft nach Georgsmarienhütte geholt habe. Nach 33 Jahren sei dies seine letzte Veranstaltung in dieser Funktion. Auch das Publikum in dem fast ausverkauften Rathaussaal dürfte ihm dafür dankbar sein.