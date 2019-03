Georgsmarienhütte. Weil er beim Ausparken mit einem anderen Wagen kollidiert und anschließend davongefahren war, verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen 32-Jährigen Mann zu einer Geldstrafe von insgesamt 400 Euro.

„Es gab keinen Unfall“, widersprach der aus Georgsmarienhütte stammende Mann dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Am Vormittag des vergangenen 22. Oktober soll er beim Ausparken rückwärts gegen ein anderes Auto gestoßen und anschließend einfach davon gefahren sein. Doch der Angeklagte beharrte darauf, dass auf dem Parkplatz an der Klöcknerstraße in Georgsmarienhütte an keinen Unfall beteiligt gewesen sei.

Gestanden oder gefahren?

Zwar habe er ein Hupen gehört, „aber da hatte ich das Auto noch gar nicht bewegt“, betonte der Mann. Die Fahrerin des anderen Pkw schilderte den Hergang allerdings anders: Sie sei dabei gewesen, vom Parkplatzgelände herunterzufahren, als der Angeklagte rückwärts aus seiner Parklücke herausgefahren sei. Der habe sie auch gesehen und sei wieder vorwärts in die Parkbucht gefahren.

Allerdings habe sie dann nicht komplett vorbeifahren können, da sich an der Ausfahrt des Parkplatzes ein Rückstau gebildet habe. Der Angeklagte sei dann erneut rückwärts aus seiner Lücke herausgefahren. Trotz ihres Hupens sei der Mann in ihr Auto gefahren. Durch die Kollision war am Auto der Frau ein Schaden von knapp 1600 Euro entstanden.

Schäden am Auto

Der Angeklagte sei dann einfach weg gefahren. Zwei weitere Zeugen bestätigten diese Schilderung. Die Polizei war nur wenig später vor der Wohnung des 32-Jährigen erschienen, hatte sich dessen Wagen zeigen lassen und mit dem Unfall korrespondierende Schäden festgestellt. Dennoch behauptete auch die Mutter des Angeklagten, die während des Vorfalls ebenfalls im Auto gesessen hatte, dass kein Unfall stattgefunden hatte. In ihrer Zeugenaussage ging sie sogar so weit, den polizeilichen Feststellungen zu widersprechen.

Gefälligkeitsaussage der Mutter?

Das Auto ihres Sohnes sei völlig in Ordnung gewesen und habe keine Schäden gehabt. Erst als der Staatsanwalt ihr in aller Deutlichkeit klar machte, dass er ihre Angaben für eine Falschaussage halte und gegebenenfalls ein enstprechendes Verfahren gegen sie einleiten werde, machte die Frau einen Rückzieher: Sie könne sich nicht mehr so recht erinnern.

Dreimonatiges Fahrverbot

Wie der Staatsanwalt hatte auch das Gericht keinerlei Zweifel, dass sich das Geschehen genau wie angeklagt abgespielt hatte. Er sei auch davon überzeugt, dass der Angeklagte die Kollision bemerkt habe, betonte der Richter. Die Mutter des 32-Jährigen habe versucht, ihm mit einer Gefälligkeitsaussage zu helfen. Neben der Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro für die Unfallflucht verhängte das Gericht noch ein dreimonatiges Fahrverbot.