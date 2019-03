Motte (Jessica Jahning) überzeugt den verrückten Professor Fantastico (Robert Heinle) davon, dass Plastikverpackungen schlecht für die Umwelt sind. Foto: Luisa Kiskemper

Georgsmarienhütte. Motte will wieder Fische, statt Plastik im Fischernetz ihres Vaters finden. Im Rathaus Georgsmarienhütte stellte das Mitmachtheater der Achja-Bühne am Dienstag, 12. März das Theaterstück "Motte will Meer" vor.