Osnabrück. Weil sich der Angeklagte kurzfristig krankgemeldet hatte, konnte der Prozess um einen toten Säugling aus Georgsmarienhütte nicht wie geplant fortgesetzt werden. Ein Sachverständiger gab trotzdem einen wichtigen Einblick in sein Gutachten.

Wegen einer akuten Erkrankung konnte der 25-jährige Vater des toten Säuglings nicht zur aktuellen Sitzung im Prozess erscheinen. Der Mann, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, seinen wenige Monate alten Sohn zu Tode geschüttelt zu haben, informierte seinen Verteidiger Thilo Schäck knapp eineinhalb Stunden vor Beginn der Verhandlung über seine Erkrankung und darüber, dass er nun zum Arzt gehe.

Der Vorsitzende Richter Ingo Frommeyer zeigte zwar Verständnis für den Angeklagten, betonte aber auch, dass der 25-Jährige bislang noch nicht ausreichend entschuldigt sei. „Wir könnten jetzt natürlich auch die Polizei in die Arztpraxis schicken, aber eigentlich halte ich davon nicht so viel.“ Sein Versuch, mit dem Hausarzt des Angeklagten Kontakt aufzunehmen und zu besprechen, ob der 25-Jährige nicht möglicherweise doch verhandlungsfähig sei, schlug fehl.

Kein Gutachten in Abwesenheit des Angeklagten

Das Bemühen des Vorsitzenden erklärt sich durch die Auflage, dass zwischen zwei Verhandlungsterminen nicht mehr als drei Wochen Zeit vergehen dürfen. Kann diese Auflage nicht eingehalten werden, platzt der gesamte Prozess. Eine Unterbrechung von mehr als drei Wochen ist nur dann möglich, wenn es zuvor schon mindestens zehn Sitzungstage gab. „Wir hatten allerdings erst acht“, sagte Frommeyer.

Eigentlich sollten an diesem Tag der aus Gießen angereiste Rechtsmediziner Reinhard Dettmeyer sowie der Münsteraner Hämatologe Ronald Sträter ihr Gutachten abgeben. In Abwesenheit des Angeklagten ist das allerdings nicht zulässig.

Wie das hämatologische Gutachten ausfallen wird, zeichnete sich allerdings trotzdem ab, denn vor Beginn der Verhandlung sagte Sträter in einem Smalltalk zwischen Gutachtern und Anwälten: „Da hat ein Pathologe aus Hannover was geschrieben, und da würde ich ja sagen: Der soll doch lieber den Mund halten.“

Fortsetzung am 19. März

Der „Pathologe aus Hannover“ ist Hans-Heinrich Kreipe, Direktor des Zentrums für Pathologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Als Pathologe war Kreipe eigentlich nur für Untersuchung des toten Säuglings zuständig; vor Gericht allerdings trat Kreipe wie ein Rechtsmediziner auf und erklärte den Tod des Säuglings als Folge einer angeborenen Gerinnungsstörung.

Anzeige Anzeige

Zu dieser These wird der Hämatologe Sträter in der nächsten Sitzung am 19. März Stellung nehmen. Nach seinem harschen Urteil über den Pathologen Kreipe ist aber klar, dass er dessen Sicht nicht teilt. Der Pathologe und Rechtsmediziner Reinhard Dettmeyer wird sein Gutachten dann am 27. März vortragen.