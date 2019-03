Georgsmarienhütte Eine positive Gesamtentwicklung weist die aktuelle Statistik des Polizei-Kommissariats GMHütte zur Kriminalitätsentwicklung im vergangenen Jahr für den Südkreis aus: Die Zahl der registrierten Straftaten ist noch einmal um 57 Anzeigen auf den neuen Langzeit-Tiefststand von 4734 Fällen zurückgegangen – dem niedrigsten Wert seit 2002.

Die Polizei konnte bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2018 für den GMHütte, Hagen, Hasbergen, Bad Iburg, Hilter, Bad Rothenfelde, Dissen, Bad Laer und Glandorf umfassenden Kommissariatsbereich noch einen weiteren Erfolg ausweisen: „Die Aufklärungsquote liegt diesmal erstmals über der 60-Prozent-Marke“, erläuterte Kommissariatsleiterin Sinikka Hagen zu den Ermittlungserfolgen und 60,98 Prozent aufgeklärter Taten.

Gutes Sicherheitsniveau

„Die rund 110000 Menschen im Osnabrücker Südkreis können weiterhin sicher leben“, macht die Polizei angesichts der Zahlen deutlich. Der Leiter Kriminal- und Ermittlungsdienst, Thomas Schnorfeil, verdeutlicht dies auch noch einmal anhand der Steigerung bei der Aufklärungsquote: „Im Jahr 2005 hat dieser Wert noch bei 47,18 Prozent gelegen und befindet sich jetzt erstmals über der 60-Prozent-Marke. Das zeigt noch einmal, welche erfreuliche Entwicklung hier zu verzeichnen ist.“ Ziel sei, das Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen.

Rohheitsdelikte und Raubstraftaten: Insgesamt hat es hier eine leichte Steigerung um 18 auf 734 Fälle gegeben – ein Plus von 2,5 Prozent. Der Anteil am Gesamtstraftaten-Aufkommen beträgt 15,5 Prozent, einen halben Punkt mehr im Vergleich zum Vorjahr. Konstant hoch ist in diesem Bereich die Aufklärungsquote, die 91 Prozent beträgt.

„Sehr positiv“ ist die Entwicklung bei den Raubstraftaten, die von 31 auf 22 Fälle, darunter sechs Überfälle auf Geschäfte, Spielhallen und Tankstellen, zurückgegangen sind. Vor sieben Jahren hat hier die Statistik noch 47 Fälle ausgewiesen. Kommissariatsleiterin Hagen: „Stolz sind wir als Dienststelle auf die konstant hohe Aufklärungsquote, die hier im vergangenen Jahr 58 Prozent betragen hat.“ So sei es den GMHütter Beamten Anfang 2018 gelungen, einen 32-Jährigen festzunehmen, auf dessen Konto zuvor insgesamt vier Überfälle auf Tankstellen sowie ein Raub auf einen Lebensmittelmarkt gegangen waren.

Relativ konstant ist die Zahl der angezeigten Körperverletzungen, die leicht von 466 auf 476 Straftaten angestiegen sind. Deutlich zugenommen haben hier die gefährlichen Körperverletzungen, den Taten, bei denen ein „Werkzeug“ eingesetzt wird. Hier wurden 124 Fälle gezählt, von denen sich rund 30 Prozent an öffentlichen Orten wie Straßen, Wegen und Plätzen ereigneten. Im Vorjahr lag die Zahl bei 94 Straftaten. Das ist ein Anstieg um knapp ein Drittel. Auch in diesem Bereich ist die Aufklärungsquote mit 90 Prozent hoch.

Einen leichten Rückgang gibt es im Bereich der häuslichen Gewalt mit 291 Fällen (2017: 294). Dagegen verbucht die Polizei die Polizei bei „Bedrohungen“ mit 131 Anzeigen (Vorjahr 110) eine deutliche Zunahme.

Schwerpunkt Präventionsarbeit

Diebstahlsdelikte: Auf diesen Bereich entfallen aktuell knapp ein Drittel aller Straftaten. Die hier registrierten Fälle haben sich seit 2002 ungefähr halbiert, nachdem es im vergangenen Jahr noch einmal ein Minus von zehn Prozent von 1700 auf 1531 Fälle gegeben hat.

Noch einmal „leicht“ nach oben gegangen ist aber die Zahl der Wohnungseinbrüche von 158 Fällen (darunter 54 Versuche), auf 174 Taten (71 Versuche). Sinikka Hagen: „Hier haben wir leider immer noch steigende Werte.“ Deshalb wird hier auch weiter ein Schwerpunkt bei der Präventionsarbeit gesetzt.

Dagegen wurde bei Einbrüchen in Dienst-, Büro- und Fabrikationsräume ein Rückgang um 35 Straftaten (rund ein Viertel) auf 96 Fälle registriert. Gleiches gilt für Diebstähle aus Fahrzeugen, die sogar um knapp die Hälfte – von 138 auf 70 Anzeigen – zurückgingen. Auch bei den Fahrraddiebstählen gingen die Zahlen weiter zurück, diesmal von 252 auf 237 Fälle (minus sechs Prozent).

Gesunken sind ebenfalls die Vermögens- und Fälschungsdelikte, von insgesamt 1002 auf 892 aufgenommene Straftaten. Dies ist ein Rückgang um elf Prozent. Schwerpunkt waren hier die Internetbetrügereien wie Waren- und Warenkreditbetrug, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kauf in Online-Shops. Hier hat es einem Rückgang um knapp ein Viertel von 411 auf 317 Fälle gegeben. Die Aufklärungsquote betrug 75 Prozent.

Weiter ein Problem sind klassische Betrugsdelikte (78 Taten) wie Tankbetrug oder „Straftaten zum Nachtel älterer Menschen“ – zum Beispiel der „Enkeltrick“ und Fälle, in denen sich Betrüger als Polizisten oder Handwerker ausgeben. Kommissariatsleiterin Hagen: „Hier gehen die Täter oft skrupellos vor, um gerade ältere Leute um ihr Geld zu bringen.“ Im laufenden Jahr wird es deshalb auch gezielte Präventionsveranstaltungen in den Südkreiskommunen geben.

Verändertes Anzeigenverhalten

Weitere Phänomene: Hierunter fällt unter anderem Gewalt gegen Polizei- und Vollstreckungsbeamte. Solche Fälle hat es im vergangenen Jahr 29 Mal im Südkreis gegeben, nach 17 Taten im Vorjahr. Oft sind hier Alkohol- und Drogenkonsum im Spiel. Sinnika Hagen: „Solche Falle machen mich einfach betroffen.“.

Aufgrund eines veränderten Anzeigenverhaltens ist die Polizei auch wesentlich wegen stattgefundener Beleidigungen im Einsatz gewesen: Die Zahlen sind 2018 von 170 auf 238 Fälle (plus 40 Prozent) angestiegen.