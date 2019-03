Georgsmarienhütte Der Bürgermeisterwahlkampf macht nach dem ersten Wahlgang keine Pause: Zwölf Tage bleiben SPD-Kandidatin Dagmar Bahlo, die am Sonntag mit 45,9 Prozent der Stimmen klar vorne gelegen hat, und CDU-Bewerber Christoph Ruthemeyer, der für ihn enttäuschende 40 Prozent erzielte, jetzt um für die Stichwahl am 24. März ihre Wähler erneut zu mobilisieren.

Für die beiden Stichwahl-Kontrahenten haben am Tag danach gleich die nächsten Aktivitäten auf dem Wahlkampf-Kalender gestanden. Dagmar Bahlo, die am Wahlabend noch mit Parteifreunden und Bekannten in einer Alt-GMHütter Pizzeria bis gegen 22.30 Uhr den Überraschungserfolg feierte, jetzt als Favoriten in die Stichwahl zu gehen, hat Montagmorgen am Warnstreik der IG Metall zur Tarifrunde in der Eisen- und Stahlindustrie am Werkstor des Stahlwerks Georgsmarienhütte GmbH teilgenommen. Für Christoph Ruthemeyer, der am Sonntag 55. Geburtstag gefeiert hat, auf den am Wahlabend noch im kleinen Freundeskreis angestoßen wurde, stand Montag ein Treffen mit dem Wahlkampfteam an, um die Aktivitäten der nächsten Tage abzusprechen.

Bahlo: Spannung aufrecht halten

Für die SPD-Kandidatin ist jetzt das Wichtigste, die Spannung sowohl bei ihren Partei-Unterstützern, als auch bei denen, die ihr die Stimme gegeben haben, aufrecht zu halten: „Mir ist immer klar gewesen, dass es in jedem Fall eine Stichwahl geben wird. Jetzt ist wichtig, die gute Ausgangsposition auch zu nutzen und nicht den entscheidenden zweiten Wahlgang am 24. März mehr oder weniger als Formsache anzusehen.“

Für die 53-Jährige steht fest: „Das werden noch einmal anstrengende knapp zwei Wochen, in denen wir einiges tun werden, damit nach dem ersten Schritt auch der zweite Wahlgang ein Erfolg wird.“

Es gibt bereits Vorabüberlegungen für Termine bis zum Samstag vor der Wahl, die jetzt mit den Wahlkampf-Helfern zu einem festen Fahrplan abgestimmt werden. Bahlo: „Zunächst einmal werden wir aber die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale noch einmal genau analysieren, um zu sehen, wo wir uns trotz des guten Abschneidens am Sonntag eventuell noch einmal verbessern können.“

Besonders gefreut haben sie insbesondere ihre guten Ergebnisse in Kloster Oesede, Harderberg, Holsten-Mündrup und Malbergen: „Das sind traditionell Bereiche, in denen eigentlich die CDU besonders stark ist und die vor acht Jahren im ersten Wahlgang jeweils klar an Ansgar Pohlmann gegangen sind. Hier haben wir diesmal besonders gut gepunktet und wollen dies auch am 24. März wiederholen.“

Ruthemeyer: Richtigen Schlüsse ziehen

Ihr Stichwahl-Gegner Christoph Ruthemeyer hat den Montag genutzt, um das schlechte Wahlergebnis vom Sonntag mit dem engeren Team eingehend zu analysieren: „Wir werden festlegen, wo wir mit den CDU-Ortsverbänden noch einmal bis zum Wahltermin Schwerpunkte setzen und entweder Veranstaltungen anbieten oder zum Beispiel gezielt Haustürwahlkampf machen.“

Die 40 Prozent, die er im ersten Wahlgang bekommen hat, muss er noch weiter verarbeiten: „Damit habe ich so nicht gerechnet, sondern eher darauf gesetzt, dass ich mit einem Vorsprung vor Dagmar Bahlo in die Stichwahl gehe. Aber es ist so, wie es ist.“ Jetzt gelte es, die richtigen Schlüsse zu ziehen und noch eine Wende zu schaffen.

Auch Ruthemeyers Bruder Ekkehard, der seit Ende 1999 hauptamtlicher Bürgermeister in Soest ist und bisher dreimal wiedergewählt wurde, verfolgte am Sonntag im GMHütter Rathaus den Wahlausgang: „Es wird ein hartes Stück Arbeit, den Rückstand wettzumachen. Aber Christoph, der aus meiner Sicht einen sehr guten Wahlkampf macht, hat nach wie vor eine Chance.“ Sonst droht der CDU, nach dem Verlust der Ratsmehrheit bei der Kommunalwahl 2016 jetzt auch erstmals seit GMHüttes Stadtwerdung 1970 nicht mehr den Bürgermeister zu stellen.

Was machen die Grünen?

Ein wichtiger Punkt könnte werden, ob die GMHütter Grünen, deren Kandidatin Petra Funke Sonntag 12,2 Prozent erzielte, für die Stichwahl eine Empfehlung geben. Davon ist aber eher nicht ausgehen. Sowohl Dagmar Bahlo als auch Christoph Ruthemeyer sind aber eingeladen, am kommenden Samstag beim Biofrühstück mit Anton Hofreiter, dem Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion, im Kolpinghaus noch einmal jeweils fünf Minuten ihre wichtigsten Punkte zu verdeutlichen.