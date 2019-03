Georgsmarienhütte. Seit 50 Jahren organisiert Jochen Pohlmeyer jährlich ein Doppelkopfturnier mit dem VfL Kloster Oesede. Nun zieht er sich als Organisator zurück.

Es ist still am Sportplatz des VfL Kloster Oesede. Kalte Luft fegt durch die Bäume, in der Ferne trainiert eine Fußballmannschaft. Dann öffnet sich die Tür zum Sportlerheim, Stimmengewirr dringt nach draußen. Der Gastraum des Vereinsheims ist bis in die letzte Ecke gefüllt, über 50 Menschen drängen sich um die 13 Tische. Die warme Luft riecht nach Bier, Buletten und Mettbrötchen.



An einem der Tische in der Ecke des Raumes sitzen Jochen Pohlmeyer und Rainer Lohmann vor einem Stapel großer und kleiner Zettel. Spielleiter Lohmann ruft einen Namen in den Raum. "Der ist heute nicht da", hallt es zurück. Listen werden abgeglichen, Notizen werden geschrieben. Dann geht es los. Veranstalter Jochen Pohlmeyer begrüßt die Teilnehmer des Doppelkopfturnieres zum 50. und letzten Mal. Er rief die Veranstaltung 1969 ins Leben. Damals spielten die Teilnehmer noch Skat, 1998 sind sie dann auf Doppelkopf umgeschwenkt.

Pohlmeyer verkündet den Beginn des Turnieres und ein wildes "Reise nach Jerusalem"-Spiel setzt sich in Gang. Jeder sucht seinen Spieltisch. Kurz darauf geht es an den Tischen geschäftig her. Lohmann verteilt Kartendecks, die Spieler mischen und teilen aus, das Turnier beginnt.



Zum 50. Jubiläum verzeichnen die Veranstalter eine Rekordbeteiligung. 54 Menschen sitzen um die Tische im Vereinsheim und Spielen um Geld- und Sachpreise von 120 Euro bis hin zum Wurstkorb. Aufgrund des regen Interesses musste Pohlmeyer sogar Anmeldungen abweisen: "Die hätten einfach nicht mehr in den Raum gepasst." Und das, obwohl am selben Abend in Glane eine Konkurrenzveranstaltung läuft.









Die Zeiten haben sich geändert, erzählt der Organisator: "Früher wurde ja nach dem Turnier noch weiter gespielt, dann aber um Bares." Das sei noch zu D-Mark Zeiten gewesen. Heute sei aber nach dem Turnier auch Schluss mit der Veranstaltung. Bis spät abends gehe das Spiel dennoch: "So 12 Uhr wird es wohl werden", schätzt Pohlmeyer. Dennoch sei die Zukunft der jährlichen Veranstaltung ungewiss. "Skat und Doppelkopf wird kaum noch angeboten. Da muss schon ein Verein hinter stehen", sagt er, denn für Wirte lohnten sich diese Turniere nicht.



Auch sonst habe sich einiges geändert. Erst seit den Neunzigern seien zum Beispiel Frauen dabei. Deren Anteil hat sich inzwischen deutlich vergrößert. An fast jedem Tisch sitzt mindestens eine Frau. Das Alter der Spieler ist ebenfalls bunt gemischt. Der jüngste ist 33, der älteste 85 Jahre alt.





Das Gespann aus Organisator und Spielleiter ist gut eingespielt. Seit rund 30 Jahren arbeiten Pohlmeyer und Lohmann zusammen, um das Event zu veranstalten. Lohmann sorgt dabei für einen geregelten Spielablauf. Am liebsten würde er aber selbst mitspielen, gibt er zu. Der Kellner stellt zwei Pils auf den Tisch, die beiden stoßen an.

Pohlmeyer war 30 Jahre Vorstand des VfL Kloster Oesede. Mitglied im Verein ist er dagegen schon seit 70 Jahren. Ihn freue am meisten, dass die Kartenspielabende immer noch so gut angenommen werden und dabei seit 50 Jahren friedlich verlaufen. Sein Einsatz wird von den Teilnehmern geschätzt. Dass er sich nun aus der Rolle des Organisators zurückzieht, gönnen sie Pohlmeyer. "Er hat schon ganz schön was bewegt, das kann man nicht anders sagen", so Josef Gervelmeyer, Teilnehmer des Doppelkopfturniers. Ein anderer Teilnehmer, Jürgen Daniels sieht das ähnlich: "Aber die Jüngeren sind jetzt auch mal dran."



Auch Spielleiter Rainer Lohmann ist begeistert von Pohlmeyers Einsatz: "Dazu gehört viel Engagement, das alles immer zu organisieren." Die Zukunft des Turniers steht nun allerdings in den Sternen, einen Nachfolger für Pohlmeyer gibt es bisher nicht. Sollte sich noch einer finden, will Pohlmeyer der Veranstaltung auf jeden Fall treu bleiben: "Dann aber als Teilnehmer."