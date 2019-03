Georgsmarienhütte Nachdem bereits zum Ende des vergangenen Jahres die beiden Krippengruppen samt der Außenanlage baulich fertiggestellt wurden, sind nun auch im restlichen Bereich des neuen „Hauses der kleinen Füße“ an der Kirchstraße die Arbeiten abgeschlossen. Seit Anfang März sind die Handwerker aus- und die ersten Kinder in den Neubau eingezogen. Offiziell eröffnet wird die Einrichtung Ende März.

„In den letzten Wochen haben wir die Restarbeiten im Kindergartenbereich erfolgreich abgeschlossen“, so der städtische Architekt und Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt Georgsmarienhütte, Anton Hornstein.

Insgesamt wurde gut eineinhalb Jahre an der neuen Kindertagesstätte gebaut. Neben den zwei Krippengruppen im Erdgeschoss der Kindertagesstätte mit insgesamt 30 Krippenplätzen, beherbergt der Neubau aktuell zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Plätzen sowie für eine Kleingruppe mit 10 weiteren Kindergartenplätzen.

Aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage an Betreuungsplätzen, wird diese Kleingruppe zum 1. August zu einer Regelgruppe mit dann ebenfalls 25 Plätzen aufgestockt. Die Räume im neuen „Haus der kleinen Füße“ so ausgestaltet, dass auch noch eine weitere Kleingruppe für bis zu zehn Kinder angeboten werden könnte. Maximal sind 30 Krippenplätze und 85 Kindergartenplätze in der neuen Kindertagesstätte vorgesehen. Die mit dem Neubau geschaffenen Krippenplätze werden von Bund und Land mit 360000 Euro gefördert.

Wenn sich die Kinder in ihrer neuen Heimat bereits etwas eingewöhnt haben, wird es auch eine offizielle Eröffnung geben. Diese findet am Sonntag, 31. März ab 11 Uhr zunächst mit einem Gottesdienst in der Lutherkirche und anschließend in der neuen Kindertagesstätte statt.