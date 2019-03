Georgsmarienhütte. Volles Haus in der Villa Stahmer: Viele Besucher waren gekommen, um mit den "folkVennern" irische Musik und irisches Lebensgefühl zu zelebrieren. Weil die drei Musiker grundsätzlich nur spielen, was ihnen Spaß macht, ließen sich auch die Zuhörer schnell von dieser Spiel- und Lebensfreude davon anstecken.

"Ich freue mich, dass die Hütte heute so voll ist", sagte Robin Morrison, der als Vorsitzender des Freundeskreises der Villa Stahmer als Veranstalter fungierte. Der Andrang hatte aber auch Nachteile: Weil es in der Villa Stahmer nämlich keinen ausreichend großen Raum für so ein Konzert gibt, wurde eine Zwischentür geöffnet und zwei Räume zu einem Veranstaltungsraum umfunktioniert.



Dies wiederum war für die Zuschauer im Nebenraum mit zum Teil eingeschränkter Sicht auf die Bühne sowie mit Abstrichen bei der Akustik verbunden. Erschwerend kam hinzu, dass es keinerlei Bühnenscheinwerfer gab, das Deckenlicht ausgeschaltet wurde und die Musiker, zumindest aus den hinteren Reihen, nur im schummrigen Licht zu erahnen waren.

Musiker sind echte Folk-Freunde

Obwohl einer der Musiker, Rainer Mix, aus Venne kommt, hat der Bandname mit dem Ort nichts zu tun. Vielmehr steht das norwegische Wort Venner für Freunde. Und dass die "folkVenner" echte Folk-Freunde sind, bewiesen sie während ihres zweieinhalbstündigen Konzert eindrucksvoll. Gespielt wurden irische wie schottische Lieder, rasante Polkas, Jigs und Reels, aber auch gefühlvolle Balladen, wobei sich reine Instrumentalnummern mit dem Gesang von Peter Nipper abwechselten.

Nipper sang nicht nur, er spielte auch Gitarre und auf der Bodhrán, einer irischen Rahmentrommel. Außerdem führte er sympathisch mit netten Anekdoten und Geschichten durch das Programm und kommentierte einige Fotos von der grünen Insel, die auf eine Leinwand projiziert wurden. Auf der Violine sorgte die Wallenhorsterin Michaela Blum für wunderschöne irische Klänge, während Rainer Mix mit Gitarre und Akkordeon den stabilen Rhythmus des Trios bildete.

Leidenschaftliche Musik in Pub-Atmosphäre

In jeder Nummer wurde hör- und sichtbar, mit welcher Leidenschaft die drei Musiker sich ihrer Musik hingeben. Peter Nipper überzeugte mit seinem Fingerspiel auf den Gitarrensaiten, während Rainer Mix sich mit Leidenschaft seinem Akkordeon widmete. In der künstlich geschaffenen Pub-Atomsphäre, wo irisches Guinness-Bier, Whisky und Wein serviert wurde, ließen sich die Konzertbesucher mitreißen von den Liedern, die Geschichten von irischen Emigranten, Orten und Menschen erzählten. Es wurde rhythmisch gestampft, geklatscht und teilweise sogar mitgesungen und gesummt.

Nachdem das Publikum stimmstark in das schottische Traditionslied "Auld Lang Syne", das der letzte Titel des Abends war, eingestimmt hatte, war der Applaus so enthusiastisch, dass die "folkVenner" nicht eine, sondern noch drei Zugaben spielten.