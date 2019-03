Georgsmarienhütte. Christoph Ruthemeyer, Dagmar Bahlo, Petra Funke oder Jörg Welkener (in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel): Am Sonntag wählen die Georgsmarienhütter ihren neuen Bürgermeister. Oder zumindest die beiden Kandidaten, die am 24. März zur Stichwahl antreten. Denn bei vier Kandidaten ist diese wahrscheinlich.

Die Zahl der Briefwahlanträge lässt auf eine gute Wahlbeteiligung hoffen, die 2011 im ersten Wahlgang bei 55,3 Prozent lag. Vor acht Jahren haben 1797 GMHütter von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht. Diesmal sind bis Freitagmittag 2487 Anträge im Rathaus eingegangen. Die Fakten zur bevorstehenden Wahl.

Wann öffnen die Wahllokale? Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr. Sie schließen um 18 Uhr. Das Wahlbüro im Rathaus ist ebenfalls ab 8 Uhr geöffnet.

Wo wird die Stimme abgegeben? In welchem Wahllokal gewählt wird, steht auf der Wahlbenachrichtigungskarte. Oder kann bei der Stadt am Wahltag unter der Rufnummer 05401 850-0 erfragt werden. Wie schon bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2011 hat die Stadt GMHütte die Zahl der Wahlbezirke und damit der Wahllokale auch für die aktuelle Wahl von sonst 34 auf nun 23 reduziert. Zudem stehen einige Wahllokale dauerhaft nicht mehr zur Verfügung oder wurden wegen mangelnder Barrierefreiheit aufgegeben. Dazu gehören das Schützenhaus Holzhausen, die Gaststätte Heideschänke in Harderberg und die Graf-Ludolf-Schule in Kloster Oesede. Für die Wähler aus diesen Wahlbezirken befinden sich die Wahllokale nun im DRK-Haus (Haunhorstweg 1), in der Grundschule Am Harderberg (Schulstraße 20) sowie in der Außenstelle der Sophie-Scholl-Schule (Zur Waldbühne 10). Im Bereich Oesede-Nord steht momentan keine geeignete Räumlichkeit für ein Wahllokal zur Verfügung. Die Wähler können ihre Stimme in der Michaelisschule im Oeseder Zentrum abgeben.



Wer ist wahlberechtigt? Wahlberechtigt sind Bürger der Hüttenstadt, die am Wahltag 16 Jahre alt und am Wahltag drei Monate in Georgsmarienhütte wohnhaft sind. Neben Deutschen haben auch EU-Bürger die Möglichkeit, an der Bürgermeisterwahl teilzunehmen.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es? Die Stadt ging Anfang der Woche von 26 393 Wahlberechtigten aus, wobei die Zahl sich noch durch Sterbefälle oder Wegzüge verändern kann. Davon sind 915 Neuwähler.

Was wird im Wahllokal benötigt? Idealerweise die Wahlbenachrichtigungskarte, aber in jedem Fall ein gültiger Personalausweis.

Kann man ohne Wahlbenachrichtigung wählen? Kommt darauf an: Wenn die Benachrichtigung nur verloren gegangen oder nicht zugestellt wurde, gibt es kein Problem: Eine Wahlteilnahme ist auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte im zuständigen Wahllokal möglich. Dafür muss der Personalausweis mitgebracht werden. Entscheidend ist, ob der Wähler im Wahlverzeichnis steht. Unter der Rufnummer 05401/850-0 können Bürger auch am Wahltag nachfragen, ob sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind und in welchem Wahllokal gewählt werden kann.

Was passiert, wenn man am Wahltag krank wird? In diesem Fall empfiehlt die Stadt, eine vertraute Person zu bitten, die Briefwahlunterlagen bis 15 Uhr am Wahltermin im Bürgeramt zu beantragen und abzuholen. Dazu muss die erkrankte wahlberechtigte Person eine Vollmacht ausstellen (gibt es auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte). Die ausgefüllten Unterlagen müssen am Wahltermin bis 18 Uhr wieder im Rathaus vorliegen.

Bis wann müssen Briefwahlunterlagen spätestens im Rathaus ankommen? Wer sich die Briefwahlunterlagen nach Hause hat schicken lassen, muss sie gemäß der Anleitung ausfüllen, verpacken und dafür sorgen, dass sie bis zum Wahltermin (18 Uhr) wieder im Rathaus ankommen.

Wonach richtet sich die Reihenfolge der Kandidaten auf den Stimmzetteln? Die Reihenfolge der Kandidaten ergibt sich aus dem Ergebnis der vorangegangenen Kommunalwahl. Kandidaten/ Parteien, die darüber nicht erfasst wurden, werden dann in alphabetischer Reihenfolge auf dem Stimmzettel erscheinen.

Wie viele Wahlhelfer sind im Einsatz? In den insgesamt 23 Wahllokalen kommen jeweils acht Wahlhelfer zusammen. Dementsprechend ergibt dies eine Zahl von 184 Personen. Hinzu kommen noch zwei Briefwahlvorstände mit jeweils acht Personen, weitere Mitarbeiter aus der Verwaltung, die unter anderem am Abend die Ergebnisse aus den Wahllokalen entgegennehmen und weiterverarbeiten, eine Präsentation der Ergebnisse im Rathaus ermöglichen und Materialien aus den Wahllokalen zurücknehmen.

Wann wird mit der Auszählung begonnen? Die Auszählung beginnt unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Die Ergebnisse werden ins Rathaus übermittelt.

Wann werden die ersten Ergebnisse vorliegen? In der Regel liegen laut Stadtverwaltung ab 18.20 Uhr bereits Ergebnisse aus den ersten Wahllokalen vor.

Wo werden die Ergebnisse präsentiert? Im Saal Niedersachsen des Rathauses gibt es am Wahltag ab 18 Uhr eine Wahlpräsentationsveranstaltung. Dabei werden die vorläufigen Ergebnisse unmittelbar nach Eingang aus den einzelnen Wahllokalen live auf einer Großbildleinwand präsentiert. Alle Bürger sind eingeladen. Online stehen die Wahlergebnisse entweder auf www.noz.de oder unter www.wahl-georgsmarienhuette.de zeitnah zur Verfügung. Mit Smartphone und Tablet können die Wahlergebnisse über die App „VoteManager“ abgerufen werden.

Und wer ist gewählt? Gewählt ist derjenige Kandidat, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Wenn sich – wie in GMHütte – mehrere Bewerber der Wahl stellen und niemand die erforderliche Stimmenzahl erhält, so findet am zweiten Sonntag nach der Wahl eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, wer an der Stichwahl teilnimmt.