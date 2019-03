Georgsmarienhütte Bis zum vergangenen Sommer hat Christoph Ruthemeyer nie daran gedacht, einmal als CDU-Bürgermeistermeisterkandidat anzutreten. Aber dann kam der überraschende Verzicht von Amtsinhaber Ansgar Pohlmann, und jetzt soll der 54-Jährige dafür sorgen, dass das GMHütter Rathaus weiter in CDU-Hand bleibt, wie bisher immer seit der Stadtgründung 1970.

Der Holzhauser weiß, dass er keine leichte Aufgabe übernommen hat und die Wahl alles andere als ein Selbstläufer ist. Denn die Zeiten traditioneller CDU-Mehrheiten bei kommunalen Wahlentscheidungen in GMHütte gehören der Vergangenheit an, und vor sieben Jahren lag Pohlmann in der Stichwahl gerade mal 164 Stimmen vor der für die SPD angetretenen unabhängigen Bewerberin Annegret Lalottis.

Mehr als 700 Hausbesuche

Aber wer Christoph Ruthemeyers Sportlermentalität kennt, der weiß, dass der begeisterte Fußballer stets bis zuletzt vollen Einsatz fährt und hoch motiviert ist: „Ich bin bester Kondition, und das hilft beim Wahlkampfstress einen langen Atem zu bewahren“, ist ihm auch wenige Tage vor dem Wahltermin kein Stress anzumerken – trotz rund 800 Hausbesuchen, die er in der Schlussphase absolviert hat. „Es kommt eh, wie es kommt“, sieht er auch dem Ergebnis am Sonntag eher gelassen entgegen.

Bei der Planung der Wahlkampfaktivitäten hat er aber nichts dem Zufall überlassen, und auch nicht vor allem auf Tipps seines Bruders Eckhard zurückgegriffen, der seit Ende 1999 hauptamtlicher Bürgermeister in Soest ist. Im September ist beim Wahlstrategie-Treffen der CDU im Haus Ohrbeck ein Politik-Berater aus Münster dabei gewesen, um die richtigen Akzente zu setzen und dabei vor allem herauszustellen: Der Kandidat kann nicht nur Holzhausen, wo er seit rund zehn Jahren auch CDU-Ortsverbandsvorsitzender ist.

„Ich bin seit 17 Jahren im Stadtrat, außerdem seit 2011 Kreistagsmitglied sowie seit rund einem Jahr auch CDU-Stadtverbandsversitzender und habe hier die ganze Stadt im Blick“, sieht er sich als Teamplayer, der mit den Bürgern die Stadt weiter voranbringen will. „Meine große Stärke ist, gemeinsam mit den Menschen vor Ort Dinge zu entwickeln und umzusetzen“, beschreibt er selber, was ihn ausmacht.

So ist er zum Beispiel auch einer der Initiatoren des als Bürgerprojekt realisierten Antoniuspark in Holzhausen gewesen und hat zuletzt als Mit-Initiator die Modell-Kooperation „Büro des Sports“ maßgeblich vorangetrieben. Sieben GMHütter Vereine präsentieren hier ab April unter einem Dach ihre Angebote.

„Gemeinsam sind wir GMHütte“, lautet der Slogan des Druckmeisters, der mehr als 37 Jahre beim Harderberger Verpackungsunternehmen Freund beschäftigt war, zuletzt bis zur Ende Februar erfolgten Firmenschließung als Produktmanager. Als Vorsitzender des Ausschusses Kultur, Schule, Soziales, Jugend und Sport sind ihm Kita-Angebote und Bildung natürlich besonders wichtig. Bei Letzterem ist er klarer Befürworter des bestehenden Schulangebots und gegen eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in GMHütte: „Wir sind hier sehr gut aufgestellt, und eine weitere Schulform würde wahrscheinlich die Qualität des bestehenden Systems schwächen.“

Weitere Themen-Schwerpunkte sind für ihn die Entwicklung des Zentrums in Oesede, die Verbesserung des Nahverkehrsangebots durch eine Aufwertung des zentralen Haltepunkts Gildehaus zur „Mobilitätsdrehscheibe“ sowie eine sinnvolle Lösung der Verkehrsprobleme in Zusammenhang mit den anstehenden Brückenerneuerungen an der B51 und der B68. „Da sind innovative Ansätze gefragt, um Bauzeiten und Belastungen so gering wie möglich zu halten“, lautet sein Ansatz.

Sonntag ein „Ausnahmetag“

Am Sonntag hat Ruthemeyer in jedem Fall Grund zum Feiern. Der CDU-Kandidat wird am Tag der Bürgermeisterwahl 55, und es gibt noch einen zweiten Grund zum Anstoßen: Ehefrau Marion hat diese Woche ebenfalls Geburtstag und sich wegen der Wahlkampf-Termine gegen eine Party und für ein Familienbrunch am Sonntag entschieden. So ist sich der Kandidat auch sicher: „Das wird in jeder Hinsicht ein Ausnahmetag.“

Christoph Ruthemeyer, CDU, noch 54 Jahre, verheiratet, vier Kinder, gelernter Drucker und Weiterbildung zum Druckmeister, seit fast 30 Jahren Parteimitglied und 2018 zum Stadtverbandsvorsitzenden gewählt, Mitglied des Stadtrates (seit 2001) und des Kreistags (seit 2011), Hobbys: Sport und ehrenamtliche Aktivitäten.