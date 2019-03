Georgsmarienhütte „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, diese Frage stellt sich bei der Bürgermeisterwahl für die GMHütter Sozialdemokraten. Die SPD sieht, nachdem die CDU bei der Kommunalwahl 2016 ihre traditionelle Ratsmehrheit verloren hat, jetzt die Chance, künftig erstmals den Rathaus-Chef zu stellen, und der Optimismus hat einen Namen: Kandidatin Dagmar Bahlo.

Der Wahlkampf als alleinige Frontfrau ist für die Alt-GMHütterin eine neue Erfahrung, denn bei den Kommunalwahlen stehen vor allem die Personen an Partei- und Fraktionsspitze im Blickpunkt. „Es ist hier vor allem zeitlich oft eine besondere Herausforderung, die beruflichen Termine als selbstständige Anwältin mit eigenem Büro und die Aktivitäten als Kandidatin miteinander in Einklang zu bringen“, lautet ihre Erfahrung der letzten Wochen. Aber insgesamt seien die gemeinsamen Diskussionen der Kandidaten und der Umgang miteinander bisher „sehr fair“ gewesen: „Wir kennen uns ja alle schließlich auch seit Jahren und wissen, wie jeder tickt.“

Mehr Transparenz

Seit 2011 sitzt die 53-Jährige für die SPD im Stadtrat und ist seither auch stellvertretende Bürgermeisterin. Sie kennt dadurch die repräsentative Seite der Bürgermeisteraufgabe bereits bestens und ist auch in GMHütte bekannt. Gleichzeitig verfügt Bahlo durch ihr Jura-Examen und die Tätigkeit als Rechtsanwältin auch über Fachwissen, das aus ihrer Sicht für das Alltagsgeschäft an der Stadt-Spitze hilfreich ist.

„Ich will mich für die Bürgerinnen und Bürger in GMHütte einbringen, um die Situation, die Aufenthaltsqualität und die Lebensbedingungen in allen Stadtteilen zu verbessern, und für mehr Transparenz im Rathaus zu sorgen“, hat sie bei der Kandidaten-Nominierung herausgestellt. Wann immer es möglich ist, sucht sie den direkten Kontakt mit den Menschen: „Da ist am besten zu erfahren, wo der Schuh vor Ort drückt.“

Deshalb sind ihr auch die „Lasst uns reden“-Gesprächstermine im Wahlkampf wichtig gewesen. In den Stadtteilen Alt-GMHütte, Kloster Oesede, Holzhausen, Harderberg und Oesede hat sie mit Vereinen, Verbänden und Initiativen sowie interessierten Bürgern den Meinungsaustausch gesucht und viele Themen und Ideen mitgenommen.

So fehlten in Holzhausen ein Seniorenheim und Angebote für betreutes Wohnen. In Alt-GMHütte habe die Hindenburgstraße und die Frage, wie hier das Angebot verbessert werden könnte, hohe Priorität. In Malbergen gelte dies für den Hochwasserschutz. Für Oesede steht die Verbesserung der Situation im Stadtzentrum ganz oben auf ihrer Liste, und für Kloster Oesede sind dies die Fortsetzung der Planerrunde sowie die Krippenplatzsituation, die auch in Holsten-Mündrup ein Problem darstelle. Bahlo: „Hier können wir vielleicht durch einen Neubau die Betreuungssituation im östlichen Stadtbereich verbessern.“

Ganz dringend müssten vor dem Hintergrund der demnächst anstehenden Brückenerneuerungen an B68 und B51 aber schnell Lösungen gefunden werden, wie die Verkehrsströme während der mehrjährigen Bauzeit gelenkt werden können. Die SPD-Kandidatin favorisiert hier weiter, die Kosten einer Behelfsbrücken-Lösung zu ermitteln: „Wir sollten diese Option in jedem Fall prüfen, um eine jeweils einspurige Verkehrsführung auf der vielbefahrenden Bundesstraße zu ermöglichen und ein sonst wahrscheinlich drohendes Verkehrschaos zu verhindern.“ Sie könne hier auch die Befürchtungen verstehen, dass vor allem der Stadtteil Harderberg massiv vom Schleichverkehr betroffen sei.

Hochspannender Wahlabend

Dass die SPD an eine Siegchance glaubt, zeigen auch die Großplakate, mit denen Bahlo an mehreren Stellen am Straßenrand im Blick ist. Auch die Social-Media-Kanäle werden regelmäßig bedient, zum Teil wie bei den Instagram-Posts mit Hilfe ihrer 16-jährigen Tochter. „Das Wahlkampfteam leistet tolle Arbeit“, freut sie sich über die volle Unterstützung von Partei und Familie. Für Sonntag hofft sie, dass sich der Einsatz auszahlt: „Das wird ein hoch spannender Abend.“

Dagmar Bahlo, SPD, 53 Jahre, verheiratet, eine Tochter, selbstständige Rechtsanwältin, seit 2011 Ratsmitglied und stellvertretende Bürgermeisterin, Hobbys: ehrenamtliches Engagement in Fördervereinen, Sport, Sachbücher und Besuch von Ausstellungen zu Künstlern des 20. Jahrhunderts