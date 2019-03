Georgsmarienhütte Als letzte Kandidatin ist Petra Funke Mitte Januar, sieben Wochen vor dem Wahltermin für die Grünen ins Rennen um die Nachfolge von Amtsinhaber Ansgar Pohlmann eingestiegen. Doch den späten Start hat die Harderbergerin mit ihrem originellen „Wenn’s funke(n) soll“-Slogan sowie selbstbewussten Diskussionsauftritten wettgemacht.

Eigentlich ist es für die inzwischen seit 2006 zur Grünen-Fraktion im GMHütter Rat zählende sowie seit mehr als zwei Jahren auch im Kreistag die Partei vertretende Außenhandelskauffrau kein Thema gewesen, als Bürgermeisterkandidatin anzutreten. Doch nachdem die CDU-Bewerber Christoph Ruthemeyer und SPD-Wahlvorschlag Dagmar Bahlo jeweils bei ihren Vorstellungsrunden bei der Grünen-Basis nicht so zu punkten wussten, dass die GMHütter Parteimitglieder sie offiziell unterstützen würden, ist dann die 54-Jährige ins Spiel gekommen.

Klare Vorgaben wichtig

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende hat die Herausforderung angenommen, wie es ihre Art ist: Mit klaren Aussagen zu den für von ihr in den Mittelpunkt gerückten wichtigen „Endlich“-Themen – GMHütter Dauerbrenner-Punkten, bei denen sich für sie jetzt dringend etwas tun muss. Das sind für sie zum Beispiel der Lärmschutz an der Bundesstraße 51, die Sanierung der Alten Wanne, die aus ihrer Sicht dringend in Angriff genommen werden muss, oder ein klares Signal gegen eine Gewerbeansiedlung in Osterheide/Malbergen.

Außerdem ganz oben auf ihrer Agenda: die Instandsetzung der gesperrten Aussichtstürme, die Attraktivierung des Bereichs Hindenburgstraße in Alt-GMHütte, die Weiterenwicklung des Oeseder Zentrums sowie das Thema bezahlbarer Wohnraum. Auch bei den GMHütter Betreuungsangeboten besteht für sie dringender Handlungsbedarf, wie die Aufnahme-Situation der Freund-Kita am Baugebiet Auf der Nathe zeige: „Dass hier Kinder, die direkt an der Einrichtung wohnen und deren Eltern beim Hauskauf über einen höheren Quadratmeterpreis Fläche und Erschließung der Kita mitfinanziert haben, keinen Platz finden, ist ein Unding und muss schnellstens geändert werden.“ Deshalb müsse über eine Wiederinbetriebnahme des alten „Drei-Freunde“-Kindergartens in Oesede-Süd nachgedacht werden.

Im Wahlkampf hat Funke bewiesen, dass sie nicht so leicht aus dem Konzept zu bringen ist. Nachdem die Grünen-Kandidatin bei der Bildungs-Diskussionsrunde im Rathaus kritisch angemerkt hatte, dass es bei einer Schule hinsichtlich der beruflichen Orientierung noch Luft nach oben gäbe, wurde sie von einem Zuhörer für diese Aussage kritisiert. Dies sei in der Regel ab Klasse acht fester Unterrichtsbestandteil, wurde ihr entgegengehalten.

Doch die Kandidatin blieb ganz cool: „Meine Einschätzung beruht auf den Erfahrungen, die ich als Mutter bei meinen beiden Kindern gemacht habe, und das ist drei Jahre her“, erklärte sie zu ihrer Einschätzung und sah sich nach der Veranstaltung bestätigt: „Da haben mich zwei Eltern angesprochen, die meine Sichtweise teilen konnten.“

Dass sie im Falle ihrer Wahl keine Verwaltungserfahrung mitbringt, ist für das Mitglied des Ausschusses für Soziales. Schule, Kultur und Sport kein Nachteil: „Dafür haben wir mit Karl-Heinz Plogmann einen Ersten Stadtrat, der dieses Geschäft aus dem Effeff kennt, und auch die städtischen Finanzen im Griff hat.“ Wichtig seien als Rathaus-Chefin klare Vorgaben, in welche Richtung Themen in der Verwaltung angegangen werden, und da habe sie klare Vorstellungen.

Sehr positiv fällt ihr Urteil zum Ende Mai ausscheidenden Amtsinhaber Ansgar Pohlmann aus, der sich nicht zur Wiederwahl stellt: „Das ist der beste Bürgermeister, den GMHütte bisher gehabt hat und weiß, wie eine Verwaltung zu führen ist“, lobt sie vor allem dessen Detailwissen in nahezu allen Fachfragen.

Spannender Wahlabend

Für Sonntag ist ihr Wahlziel, das bisher beste Grünen-Ergebnis bei einer GMHütter Bürgermeisterwahl zu erzielen und auch mehr als 14,5 Prozent der Stimmen einzufahren, die ihre Partei zuletzt bei vor zwei Jahren bei der Kommunalwahl erreicht hat. Sie hofft natürlich, dass sich am Wahltag auch das aktuelle Grünen-Umfragehoch niederschlägt. „Warten wir mal Sonntag ab“, hofft sie auf einen spannenden Wahlabend mit Funken-Flug, der sie möglicherweise in eine eventuelle Stichwahl trägt.

Petra Funke, 54 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, Groß- und Außenhandelskauffrau, seit 2006 im GMHütter Rat, aktuell stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Kreistagsmitglied, Hobbies: Lokalpolitik