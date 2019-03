Georgsmarienhütte „Nicht reden, sondern machen“, lautet das Wahlkampfmotto von Linke-Bürgermeisterkandidat Jörg Welkener, der sich als klare Alternative zu den Bewerbern der beiden großen Ratsfraktionen sieht: „Ich stehe für eine konsequente Linie, um für mehr soziale Gerechtigkeit in der Stadt zu sorgen, und nicht für Konsenslösungen um jeden Preis.“

Die Unterschiede zu den drei anderen Kandidaten sind für den 55-jährigen selbstständigen Garten- und Landschaftsbauer auf vielen Feldern letztlich nicht sehr groß, sondern es handelt sich aus seiner Sicht oft „nur um Nuancen“, wie er vergangene Woche bei der Podiumsdiskussion zum Thema Nahverkehr eingeräumt hat. Aber in einer Hinsicht gibt es für ihn eine klare Abgrenzung: „Das Herz schlägt links“ – und das ist bei dem Linke-Fraktionsvorsitzenden Programm.

Im Wahlkampf immer authentisch

Auch im Wahlkampf ist der Alt-GMHütter hier kompromisslos authentisch. „Pure Ostalgie“ oder „real existierender Kapitalismus“ sprudelt es zum Beispiel aus ihm heraus, wenn es um die Straßenschäden im Bereich der Feuerstätte im Stadtzentrum geht: „Da muss unbedingt schnell etwas passieren.“

Klare Unterschiede zwischen den Bewerbern gibt es für ihn insbesondere bei vier Punkten: Hinsichtlich eines Gewerbegebiets in Malbergen, einem möglichen Holzhauser Baugebiet Rottenkamp, der Frage, ob die Stadt eine Wohnungsbaugesellschaft gründen sollte, sowie bei der Schulpolitik in Bezug auf eine „Integrierte Gesamtschule“ (IGS).

Bei Gewerbeflächen hätten SPD und CDU eine klare Tendenz, in Malbergen weitere Gewerbeflächen auszuweisen, während dies mit ihm „nicht zu machen“ sei. Auch beim Rottenkamp ist er auf „klare Kante“-Kurs: „Die Stadt muss die Flächen erwerben und selber vermarkten, um ein einheitliches Preisniveau zu gewährleisten. Sonst läuft hier nichts.“ Das sei bisher auch allgemeiner Konsens gewesen. Deshalb hat ihn auch die CDU-Pressemitteilung irritiert, dass der Rottenkamp jetzt mit Hilfe von MBN schnell an den Markt gebracht werden soll. Sein Eindruck sei, dass wichtige Unionsvertreter hier aber im Gegensatz zu Kandidat Ruthemeyer bei der bisherigen Linie blieben.

Genauso hat er hinsichtlich einer Wohnungsbaugesellschaft eine klare Position: „Nur so können wir bezahlbaren Wohnraum schaffen.“ Eine IGS ist für ihn in GMHütte eigentlich ein Muss, wenn es um „gleiche Bildungschancen für alle“ geht. Welkener hat auch ein Alleinstellungsmerkmal: Er tritt dafür ein, dass die Bürger die ÖPNV-Angebote kostenlos nutzen können sollten, um ein niederschwelliges Angebot für den Wechsel vom eigenen Auto zum Bus zu machen: „Aber das ist ein bundespolitisches Thema, und nichts, was in die Kompetenz eines Bürgermeisters fällt.“

Seine zentralen Punkte und Ansichten präsentiert Welkener in der Regel mit einem augenzwinkernden oder unterhaltsamen Spruch. „Mit mir als Bürgermeister wäre dies Thema Chefsache, und ich würde nicht eher schlafen, bevor sich diesbezüglich die Mischmaschine dreht“, hat Welkener unter anderem bei seiner einstimmigen Nominierung durch die Linke-Basis zu den beiden Aussichtstürmen auf Dörenberg und Lammersbrink herausgestellt. Die weiteren zentralen Punkte für die „ersten 100 Tage“ im Falle seiner Wahl: Ausbau von Krippen- und Kitaplätzen sowie der Ganztagsbetreuung, Schaffung von „mehr Angeboten in allen Bereichen“ insbesondere auch für die Jugend und die Senioren, Förderung des Radwegeausbaus und Entwicklung eines guten Verkehrskonzeptes – insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Brückensanierungen.

Offen in Koalitionsfragen

Für Sonntag ist sein Wahlziel, dass er wenigstens das Linke-Ergebnis der letzten Kommunalwahl von 3,9 Prozent erreicht: „Wir können uns auch einen teueren Wahlkampf gar nicht leisten, sondern insgesamt nur einen niedrigen vierstelligen Betrag investieren.“ Er freut sich schon, demnächst wieder mehr Zeit für sein ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde und den VfL zu haben. Da bildet er am Samstag beim Heimspiel gegen Zwickau wieder mit CDU-Ratsfrau Sandra Wallenhorst traditionell eine „lila-weiße“ Koalition: Die Dauerkartenplätze der beiden liegen fast direkt nebeneinander.

Jörg Welkener, Partei Die Linke, 55 Jahre, verheiratet, ein Sohn, selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer, Ratsmitglied von 2006 bis 2011 und seit 2016 Linke-Fraktionsvorsitzender, Hobbies: ehrenamtliches Engagement in der Kirchengemeinde, Fußball und Skat