Osnabrück. Wie tickt der Mann, der im August vergangenen Jahres das Bett eines Mitpatienten im Georgsmarienhütter Franziskushospital angezündet haben soll? Am fünften Prozesstag vor dem Osnabrücker Landgericht kam nun der psychiatrische Sachverständige zu Wort.

Der Gutachter hatte sich im vergangenen Jahr an zwei Terminen ein Bild vom Angeklagten gemacht, dem vorgeworfen wird, am 3. August 2018 Feuer am Bett eines Mitpatienten gelegt zu haben. Durch das Feuer kam der 78-Jährige qualvoll ums Leben. Kurz nach der Tat wurde der nun Angeklagte, ein 56-Jähriger aus Georgsmarienhütte, von der Polizei festgenommen.

Leberzirrhose verringert Lebenserwartung

Zunächst bilanzierte der Sachverständige das Leben des 56-Jährigen, das gekennzeichnet ist durch jahrzehntelangen Alkoholkonsum. Dieser blieb nicht ohne Folgen: Der Mann leidet mittlerweile an einer ausgeprägten Leberzirrhose, die seine Lebenserwartung deutlich verringert. Gleichzeitig habe der 56-Jährige keinerlei Problembewusstsein, was seinen Umgang mit Alkohol angeht. "Mir fehlt nichts", habe ihm der Angeklagte während einer der Sitzungen gesagt.

Durch den jahrelangen Alkoholkonsum und die daraus entstandene Erkrankung der Leber sei mittlerweile auch von einer organisch bedingten wahnhaften Störung auszugehen, die den Mann mal mehr, mal weniger betreffe. Zudem werde der Körper in Phasen des Entzugs immer wieder vor harte Proben gestellt. Neurologische Ausfallerscheinungen seien häufig die Folge. Der Sachverständige bilanzierte:



"Er hat sich sein Leben versoffen"

Untersuchungen hätten jedoch ergeben, dass der Angeklagte vor dem Hintergrund seiner Alkoholkarriere aus klinischer Sicht überraschend fit sei. "Sie sind bisher gut davongekommen", sagte der Gutachter zum Angeklagten. In seinem Gutachten beschrieb er den Mann als mit einem geringen emotionalen Spektrum versehen. Er sehe viel schwarz/weiß, sei oft misstrauisch und besitze ein niedriges Empathievermögen. Merkmale einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur seien ebenfalls erkennbar.



Mann war besonnen und ruhig

Wichtig für das Gericht war die Einschätzung des Experten hinsichtlich der Steuerungsfähigkeit des Mannes – dies dürfte gravierende Auswirkungen auf das Urteil haben. Kurzum: Der Sachverständige sah keine erhebliche Einschränkung der Steuerungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt. Er stützte sich dabei auch auf die Aussagen von Zeugen, die den Angeklagten kurz nach der Tat als besonnen und ruhig beschrieben.

Die geschilderten Störungen – also die organisch bedingte wahnhafte Störung und der psychische Zustand während Phasen des Entzugs – kommen aus seiner Sicht nicht als Erklärung für die Tat in Frage. "Dann hätten wir bei den Zeugenaussagen eine größere Symptomatik feststellen können", so der Gutacher. "Gibt seine Persönlichkeitsstruktur eine solche Tat überhaupt her?", wollte der Nebenklagevertreter wissen. Aggressiv sei der Angeklagte nicht, entgegnete der Gutachter. Allerdings habe der Mann wenig Skrupel "über eine gewisse Schwelle zu gehen".

Anzeige Anzeige

Düstere Prognose

Die Prognose des Sachverständigen für den Angeklagten sah düster aus: "Seine Erkrankung kann nicht aufgehalten werden. Er hat keine große Lebensperspektive mehr." Aktuell könne er geistig mitgehen, es sei jedoch unklar, wie sich sein Zustand weiterentwickeln wird. Die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung sah der Gutachter als schwierig an. Er glaube nicht daran, dass mittelfristig dort Therapieziele erreicht werden könnten.

Der Prozess wird am 26. März fortgesetzt. Dann werden aller Voraussicht nach die Plädoyers gehalten.