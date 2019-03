Scheckübergabe: Marina Schröter, Josef Hess, Katrin Hagedorn, Doris Sprenger, Heinz Wessel, Ralf Mentrup, Manuela Okereke und Silke Böttjer, eingerahmt von Käthe Schüttpelz und Margarete Naumann sowie den Kinder- und Jugendkarnevalisten Ole Titgemeyer, Lennart Tiemeyer, Alina Neumann, Jette und Mirja Niermann. Foto: Andreas Wenk

Georgsmarienhütte. Kein Kinder-Karnevalsumzug in Kloster Oesede: Die Veranstaltung fiel in diesem Jahr dem stürmischen Wetter zum Opfer und wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.. Allerdings zog die KG Fidelio mit 20 Getreuen in die Senioreneinrichtung Haus Amare.