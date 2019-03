Inge Becher präsentierte in der Harderberger Gaststätte "Heideschänke" die Geschichte der Stadtwerdung von GMHütte vor 50 Jahren. Foto: Stefan Buchholz

Georgsmarienhütte. Welcher Ortsteil spielte welche Rolle bei der Gründung der Stadt Georgsmarienhütte 1970? Auf die Irrungen und Wirrungen auf dem Weg zur Hüttenstadt vor rund 50 Jahren blickte jetzt Inge Becher in Harderberg zurück. und hatte dabei natürlich besonders die damals noch selbstständige Gemeinde Harderberg im Blick. Schließlich will der heutige GMHütter Stadtteil in diesem Jahr seinen 950 Geburtstag feiern.