Georgsmarienhütte Die Situation gibt Anlass zur Sorge: Auch an GMHütter Grundschulen wird es für die Lehrkräfte immer schwieriger, den Unterricht störungsfrei durchzuführen. Warum Schulleiter und Elternvertreter den Einsatz von Schulsozialarbeitern in den Klassen eins bis vier fordern.

Beschwerden über permanente Unruhe und verhaltensauffällige Kinder, die den Unterricht aufmischen, beziehungsweise Klagen über Sachbeschädigungen, Beleidigungen oder zum Teil auch körperliche Auseinandersetzungen: Was nach absolutem Ausnahmezustand in einer Problemschule klingt, gehört wohl auch an GMHütter Grundschulen zum Teil zum Alltag. Das haben Schulleiter und Elternratsvertreter zuletzt im zuständigen Fachausschuss deutlich gemacht, um der Forderung nach Stellen für Schulsozialarbeiter in diesem Schulbereich Nachdruck zu verleihen.

Größerer Handlungsbedarf

Bisher verfügen nur die Regenbogenschule und die Michaelisschule über einen vom Landkreis finanzierten Sozialarbeiter – wegen des hohen Anteils an Schülern mit Migrationshintergrund beziehungsweise der dort eingerichteten Sprachlernklasse. Doch auch an weiteren Grundschule besteht Handlungsbedarf.

Im Ausschuss für Kultur, Schule, Soziales, Jugend und Sport haben hierzu Anträge des Schulelternrats der Freiherr-vom-Stein-Schule und der Schulleitung der Grundschule am Harderberg auf der Tagesordnung gestanden. Es werden aber wohl noch weitere Schulen in dieser Hinsicht an die Stadt als Schulträger herantreten. Denn die Situation in den Klassenzimmern der Grundschulen lässt stellenweise keinen normalen Unterrichtsablauf zu.

„Die aktuellen Herausforderungen im Schulalltag sind geprägt von Migration, Integration und Inklusion sowie der steigenden Zahl von sozialverhaltensauffälligen Kindern“, führen die Schulelternratsvertreter der Freiherr-vom-Stein-Grundschule als Begründung für den Antrag an die Stadt, auf „finanzielle Unterstützung zur Einstellung einer Sozialarbeiterin oder eines Sozialarbeiters“ aus.

Auch der neue Schulleiter Veit Schimke stellte in der Sitzung die Bedeutung einer solchen Unterstützung heraus: „Das ist eine Entlastung für die Lehrer, was zum Beispiel die Aufsicht in Pausen oder das Schlichten von Streit betrifft, sowie außerdem eine wichtige Schnittstelle im Hinblick auf die Beratung von Eltern.“

Für die SPD/FDP-Fraktion erklärte Margit Spreckelmeyer, die selber an der Comeniusschule als Schulsozialarbeiterin tätig ist: „Der Bedarf an Sozialarbeiterstunden ist unzweifelhaft da. Wir sollten hier nicht nur an einigen Stellen etwas tun, sondern mit allen Schulleitungen klären, was an Unterstützung notwendig ist.“

Anzeige Anzeige

Auch für Grünen-Vertreterin Petra Funke steht fest: „Es brennt an den Schulen, und wir müssen hier schnell etwas tun und als Stadt Mittel zur Verfügung stellen.“

Der Ausschussvorsitzende Christoph Ruthemeyer (CDU) sieht ebenfalls ein dringend zu lösendes Problem: „Dass die Schulleiter hier sind, zeigt die Notwendigkeit, hier die Bedarfe an den Grundschulen zu überprüfen.“

Aus Sicht von Linke-Vertreter Peter Schmechel muss die Stadt hier „selber etwas tun“, und nicht warten bis das Land ausreichend Schulsozialarbeit-Stellen zur Verfügung stellt.

GMHüttes Fachbereichsleiterin Cordula Happe hatte zuvor darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine Landesaufgabe handelt: „Dies ist auch 2016 in Hannover so anerkannt worden.“ Für Happe ist dies ein „Meilenstein“ gewesen. Allerdings gebe es im Grundschulbereich erst wenige solcher Stellen. Die Stadt müsse also grundsätzlich entscheiden, ob sie freiwillig in eine Landesaufgabe einsteigt.

Rat entscheidet Anfang April

Im Landkreis sind hier gerade Grundschulen in Melle, Bersenbrück und Bad Laer zum Zuge gekommen. Es besteht aber wenig Hoffnung, dass von dieser Seite schnell eine ausreichende Personalausstattung zu erwarten ist.

Der Leiter der Sophie-Scholl-Schule, Mark Reinhard, warnte als Vertreter der Schulen im Ausschuss davor, bei der Betrachtung des Problems die zwei Stunden je Klasse einzubeziehen, die vom Land im Zuge der Inklusion als „sonderpädagogische Grundversorgung“ zur Verfügung gestellt werden: „Das hat nichts mit Schulsozialarbeit zu tun.“ Er schlug vor, hier eventuell eine neue Stelle jeweils auf zwei Schulen zu verteilen, um die Lehrer an allen Einrichtungen schnell zu entlasten.

Am Ende wurde auf Vorschlag von Bürgermeister Ansgar Pohlmann beschlossen, „zunächst die Bedarfe aller Grundschulen an Sozialarbeiterstunden zu ermitteln“ und dann in der nächsten Sitzung das Thema noch einmal zu beraten, bevor hier eine Beschlussempfehlung erfolgt. Es ist vorgesehen, dass der Rat Anfang April darüber entscheidet, ob hier die Stadt Mittel zur Verfügung stellt.