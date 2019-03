Georgsmarienhütte. Der Hüttensonntag in Georgsmarienhütte war wieder ein Erfolg. Wenn aufgrund des regnerischen Wetters auch weniger Besucher als im Vorjahr die Straßenzüge säumten, so herrschte trotzdem wieder eine tolle Karnevalsatmosphäre. Vor allem viele Eltern mit Kindern waren gekommen, um die bunten Kamelle zu fangen, die von den Motivwagen geworfen wurden.

Es war kurz nach 14 Uhr, als Georgsmarienhüttes Bürgermeister Ansgar Pohlmann die weiße Friedensflagge schwenkte, nachdem die Jecken mit Rammbock und Konfettikanone das Rathaus gestürmt hatten. Mit einem dreifachen "Helau" wurden Prinz Joachim, Prinzessin Janina, Kinderprinz Lennart, Kinderprinzessin Alina und ihre Pagen Jette und Ole begrüßt.

Hier geht's zu den schönsten Fotos:

"Vor der Weltherrschaft müssen wir erst mal die Stadt haben, deshalb fordern wir unser Recht ein, also rück' den Schlüssel raus", wandte sich der Sitzungsmeister an den Bürgermeister. Dieser bedankte sich zunächst bei den Stadtwachen, die erbittert gekämpft hätten. "Trotzdem hat es leider nicht gereicht, weshalb ich den Schlüssel übergebe", so Ansgar Pohlmann.





"Den Schlüssel hab' ich abgegeben, jetzt muss ich vorerst woanders leben", leitete der Bürgermeister ein dreiminütiges Gedicht auf 40 Jahre Georgsmarienhütter Straßenkarneval ein. Auf dem Karnevalsmarkt herrschte währenddessen emsiges Treiben und gute Laune bei Bratwurst, Pizza und Pommes Frites. Bei den Kindern hoch im Kurs stand ein Karussell, und ein DJ sorgte auf dem Rathausplatz auch musikalisch für Karnevalsstimmung.





Anzeige Anzeige





Nachdem sich immer mehr Zuschauer hinter den Absperrungen versammelt hatten, warteten die Piraten, Cowboys, allerlei Tiere, Hexen und Zauberer und viele andere Kostümierte auf den Beginn des Karnevalsumzugs, der sich kurz nach 15 Uhr in Bewegung setzte. Der Sicherheitsdienst hatte immer wieder zu tun, wenn einzelne Straßensperrungen vom Sturm umgekippt waren, insgesamt aber war es wieder eine friedliche Feieratmosphäre, die den Karneval in Georgsmarienhütte bereits seit Jahren auszeichnet.





Angefangen hat alles vor 40 Jahren mit einem kleinen Kinderkarneval von Georgsmarienhütter Kindergärten, auf den irgendwann auch die örtlichen Karnevalsvereine aufmerksam wurden und so den Umzug im Rahmen des heutigen Hüttensonntags als besonderen Höhepunkt für Familien etablierten. In diesem Jahr verwandelten erneut zahlreiche Motivwagen, Spielmannszüge und Gardetanzgruppen das Oeseder Zentrum in eine Jeckenhochburg. Die Route, auf der es wieder ordentlich Kamelle für die Kleinen gab, führte wie in den vergangenen Jahren von der Straße Im Spell über die Glückaufstraße und die Graf-Stauffenberg-Straße bis zur Oeseder Straße.

Angeführt wurde der Umzug traditionell durch die Karnevalsvereine Rot-Weiß-Club Georgsmarienhütte und Fidelio Kloster Oesede. Für Musik sorgten der Spielmannszug aus Glane und der Musikzug Wiesental aus Hagen, aber auch die Karnevalsgesellschaft aus Hasbergen nahm am Zug teil, genauso wie die Kunstschule Paletti und die Junge Union. Gute Stimmung verbreitete zudem der Wagen der Waldbühne Kloster Oesede, der von zahlreichen Mitspielern der Bühne in wunderbar detaillierten Kostümen begleitet wurde, die für ihre Sommerproduktionen "Madagascar" und "Der kleine Horrorladen" warben.









Wer noch einmal in nostalgischen Erinnerungen schwelgen möchte, kann dies noch immer im Eingangsbereich des Rathauses tun, wo in einer Ausstellung alte Banner, Plakate und Gardekostüme, aber auch Fotos und bewegte Bilder aus den vergangenen 40 Jahren Karneval in Georgsmarienhütte gezeigt werden.