Georgsmarienhütte. Wikinger und Piraten, Cowboys und Cowgirls, Superhelden und Schurken: Sie alle waren am Samstag in das Festzelt hinter dem Georgsmarienhütter Rathaus gekommen, um eine zünftige Hüttensause zu feiern. Auch an Tag zwei des Karnevalswochenendes herrschte dort wieder ausgelassene Stimmung.

Erst Ossensamstagszug, dann Hüttensause

Etliche Hände schnellten in die Höhe, als der DJ des Abends wissen wollte, wer von den Anwesenden bereits am Nachmittag beim Ossensamstagsumzug in Osnabrück gewesen war. Wer also in der Friedensstadt schon gefeiert hatte, wollte am Abend in der Hüttenstadt weiterfeiern. Zu Beginn der Sause um kurz nach 20 Uhr war das Zelt noch recht leer, füllte es sich mit zunehmender Stunde aber immer mehr, bis letztendlich zwischen 200 und 300 Feierwütige gezählt wurden. In zum Teil sehr aufwändigen und fantasievollen Kostümen wurde zu klassischen Karnevalsliedern, aber auch zu aktuellen Charthits getanzt. Hunderte Kehlen schmetterten Wolfgang Petrys Partyhit "Wahnsinn" und hüpften auf der Tanzfläche, als würde es kein Morgen geben. "Hier kann man wirklich toll mit Freunden feiern, und es geht absolut friedlich zu", sagten zwei als Katzen verkleidete Frauen.