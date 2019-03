Georgsmarienhütte. Die Besetzung der Mittelalter-Folk-Rock-Band Sonor Teutonicus ist speziell: Drei Geschwister aus Harderberg musizieren hier zusammen mit zwei weiteren „Spielmännern“.

Ihr Name „Dreier“ ist diesem Fall aber nicht Programm: Denn neben den drei Dreier-Geschwistern Katharina (26), Martin (39) und Christian (40) ist da noch Schwester Julia (41). Doch die trägt inzwischen einen anderen Nachnamen. „Deswegen durfte sie auch nicht mit in die Band“, scherzen die Dreiers. Gemeinsam mit Sebastian Beermann, Geigenspieler aus Bissendorf und Klaus Grunwald, Trommler aus Hagen sitzen sie im Proberaum ihres Elternhauses in Harderberg. Die Stimmung ist harmonisch und ausgelassen. „Familien-Streitereien gibt es bei uns nicht. Außerdem spielen wir jetzt alle ganz unterschiedliche Instrumente, sodass erst gar kein Kompetenz-Gerangel auftreten kann“, erklärt Christian Dreier.

Grundstein

Zusammen mit seinem Bruder Martin legte er den Grundstein für den innerfamiliären, musikalischen Werdegang. Im jugendlichen Alter von 13 und 14 Jahren begannen die Brüder Gitarre zu spielen, allerdings noch wenig mittelalterlich. „Wir waren Heavy Metal Fans, ließen uns die Haare lang wachsen und gründeten 1995 die Metal-Band „Paranoid““, blickt Martin Dreier auf eine Zeit zurück in der seine Schwester Katharina noch Windeln trug. „Es heißt, ich konnte als Baby nur mit ACDC-Songs beruhigt werden“, wirft sie lachend ein. Ihre Brüder probten Metal-Riffs in der, mit Hühner-Ei-Pappe einigermaßen schalldicht gemachten Garage denn das, was heute Sonor Teutonicus’ Bandraum ist, waren damals noch die Kinderzimmer.

Irgendwann hatte Christian Lust auf Neues. Er lernte beim Osnabrücker Mittelaltermusiker Karim McLeod Dudelsackspielen. „Das muss so ab 1999 gewesen sein. Ich weiß noch, ich wollte in Ruhe „Die Simpsons“ im TV gucken, da fing Christian nebenan an zu dudeln“, erinnert sich Martin Dreier. Im Gegenzug griff er zur Trommel und die beiden Brüder stellten fest, dass die Energie der Metal-Musik durchaus auf Mittelalter-Folk-Rock übertragen werden kann. Ein erster öffentlicher Auftritt beim 50. Geburtstag ihres Onkels Ulli in Knollmeyers Mühle in Osnabrück sorgte für stehende Ovationen. Es folgten weitere Darbietungen zusammen mit dem, ebenfalls dem Metal zugewandten, Klaus Grunwald, der trommelte, während Martin Gitarre spielte und Christian auf dem Dudelsack pfiff.

Kontakt

Bis dahin hatten sie aber noch keinen Kontakt zur Mittelalter-Szene, zu den Leuten, die sich in historische Gewänder hüllen und in sogenannten „Heerlagern“ auf Mittelalter-Märkten früheres Leben nachstellen. „Die lernten wir erst 2002 bei unserem Auftritt auf dem Hüttenmarkt kennen“, berichtet Christian Dreier. Eine neue Weiche war gestellt. Anfragen für Mittelalter-Veranstaltungen folgten und somit auch das Zusammentreffen mit Sebastian Beermann, der damals noch in der Band „Die Komödianskys“ spielte. Sie taten sich zusammen. 2004 wurde Sonor Teutonicus gegründet.

„Ich wollte da auch immer mitmachen“, gibt Katharina Dreier heute zu. Als „Küken“ unter den deutlich älteren Geschwistern musste sie sich die Anerkennung aber hart erarbeiten. In der Grundschule präsentierte sie stolz wie man „headbangt“, das hatte sie von Christian gelernt. „Such Dir eine Band. Nur dann hast Du den Leistungsdruck vor Auftritten, der dich immer besser werden lässt“, hatte ihr Bruder Martin damals geraten, der ihr Gitarrenunterricht gab. „Ich wollte aber nicht in irgendeine Band, ich wollte insgeheim in die meiner Brüder“, sagt Katharina. Um ihre Chancen zu verbessern – der Gitarren-Part war in der Band bereits besetzt – kaufte sie sich nach dem Abitur eine Nyckelharpa, ein schwedisches Streichinstrument. Nach zwei Monaten fleißigen Übens spielte Katharina damit in der Fußgängerzone von Osnabrück auf, sieben Monate später wurde sie bei Sonor Teutonicus aufgenommen. Ihre Gesangstimme und das ausgefallene Streichinstrument gaben der Band noch einmal richtig Aufschwung.

Weiter Hobby

Vier Alben haben die Spielleute von Sonor Teutonicus inzwischen produziert. Dennoch bleibt die Musik ein Hobby, bei Katharina zumindest, die eine Lehrerlaufbahn anstrebt und auch bei Martin, der eine eigene Gartenbaufirma betreibt. Bei Christian spielt die Musik auch hauptberuflich eine große Rolle: Er ist Instrumentenbauer, spezialisiert auf Sackpfeifen.

Auf ihrem aktuellen Album „Fürchtet euch nicht“ ist der erste komplett eigene Hit „Spielmann“ zu hören, mit dem sie auf Konzerten so richtig „einheizen“. Zu ihren größten Fans gehören Eltern Barbara und Franz Dreier, die durch den Einfluss ihrer Kinder Lust auf musikalische Auftritte bekommen haben und als Gitarren-Duo nun Geburtstage, Gemeindefeiern, Feste in Altenheimen oder Karnevalssitzungen bereichern.

Konzert am Samstag

Sonor Teutonicus, inklusive Überraschungsgast, ist am Samstag, 16. März, beim Konzertabend „Frühlingserwachen“ in der alten Fachwerkdiele des Canisiusheims in Melle-Wellingholzhausen, Uhlandstraße 10, zu erleben. Einlass ab 19 Uhr, Eintritt frei.