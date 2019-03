Georgsmarienhütte. Mit einem leckeren Fingerfood-Büffet, nichtalkoholischen Cocktails und Musik vom DJ wurde jetzt der neue Jugendtreff Holzhausen eröffnet

„Jeder ist bei uns willkommen“, versicherten Plakate an der Tür und die freundliche Atmosphäre im Innenraum. „Lange haben wir nach passenden Räumlichkeiten gesucht, und wir sind sehr froh, dass wir jetzt hier an der Sutthauser Straße 54 gut ausgestattete Räume für Jugendliche vieler Altersstufen anbieten können“, betonte Bürgermeister Ansgar Pohlmann. Über Jahre habe die nichtverbandliche Jugendarbeit in Holzhausen als ‚aufsuchende Jugendarbeit‘ stattgefunden, hätten Jugendpfleger und Sozialarbeiter Jugendliche an ihren Treffpunkten auf der Dütewiese oder im Antoniuspark aufgesucht. Pohlmann dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz und wünschte der neuen Einrichtung viel Erfolg: „Ich bin sehr gespannt, wie der neue Treffpunkt von den Jugendlichen angenommen wird.“

Ein Dutzend Namens-Vorschläge

Spannung gab es auch bezüglich der bis dahin zurückgehaltenen Bekanntgabe des Namens für den Jugendtreff, der ab sofort „Holzhütte“ heißt. Unter etwa einem Dutzend eingegangener Vorschläge habe sich das Auswahlteam aus Jugendlichen und Mitarbeiterinnen für „Holzhütte“ entschieden, weil in dem Namen sowohl der Ortsteil Holzhausen anklinge als auch die Gesamtheit der städtischen Jugendarbeit in Georgsmarienhütte mitschwinge, berichtete Treffpunkt-Leiterin Sarah Meyer.

Freunde treffen und quatschen

Die Holzhütte hält auf 140 Quadratmetern vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bereit. Darts, Billard – und Kickertisch sowie eine Kochzeile stehen ebenso zur Verfügung wie Spielekonsolen und Musikanlage. Die Holzhütte wolle ein Ort sein, an dem man sich mit Freunden treffen und quatschen könne, an dem man aber auch bei Fragen, „die man nicht unbedingt den Eltern stellen“ wolle, ein offenes Ohr finde.

„Unser Ziel ist es, dass Kinder und Jugendliche hier in ihrer Freizeit gut aufgehoben sind“, unterstreicht Koordinatorin Ilana Wolters. Dabei sollen die Angebote den Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst werden. Die Zeit bis zu den Sommerferien sei eine Art Probezeit, um zu sehen, in welche Richtung die Wünsche gehen. Auch die Öffnungszeiten, die zunächst auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr angesetzt sind, könnten noch erweitert werden

.

Sie wünsche der Holzhütte eine ebenso gute Annahme, wie man sie beim Michaelistreff in Oesede und der Alten Wanne in Alt-Georgsmarienhütte verzeichne, wo die Besucherzahlen von 1200 in 2016 auf über 4200 in 2018 gestiegen seien, sagte Monika Schnellhammer, die Geschäftsführerin des Caritasverbands, der nun alle drei Jugendtreffs betreut. Diesen guten Wünschen schloss sich auch Christoph Ruthemeyer als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Schule, Soziales, Jugend und Sport an.