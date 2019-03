Georgsmarienhütte. Ausgelassene Stimmung herrschte am Freitagabend im Festzelt hinter dem Rathaus in Georgsmarienhütte. Schließlich hatten die Karnevalsvereine Rot-Weiß-Club Georgsmarienhütte und Fidelio Kloster Oesede anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Straßenkarnevals zu einer Jubiläumsparty eingeladen. Etwa 150 Narren waren gekommen, um das abwechslungsreiche Bühnenprogramm zu sehen.

"Wir freuen uns, dass der Straßenkarneval in Georgsmarienhütte seit 40 Jahren in erster Linie ein Familienkarneval ist, und nicht so ein Saufgelage wie in anderen Städten", sagte Sitzungspräsident Sascha Titgemeyer. Die RWC-Gardetanzgruppe eröffnete sogleich den Abend mit einer mitreißenden Choreografie, bevor in den Sitzreihen ordentlich geschunkelt wurde. "In den vergangenen 40 Jahren wurde viel geschunkelt, also macht euch schon mal warm", lautete die Ankündigung des Sitzungspräsidenten. Das ließen sich die Besucher nicht zweimal sagen, sondern stimmten ordentlich ein in Nummern wie "Viva Colonia" oder "Die Hände zum Himmel".



Verwandlungskünstler parodierten Musikhits

Weiter ging es im Programm mit Harrys Original Crazy Show. In der rund 20-minütigen Musik-Comedy-Show parodierten drei Künstler zahlreiche bekannte Musikhits. Dabei kamen rund 40 verschiedene Kostüme zum Einsatz, genauso wie Musik von den aktuellen Charts über Schlager bis hin zum Ballermannhit. Dutzende Hits von Henry Valentino, Michael Holm, Tina Turner, Hape Kerkeling, Sugar Babes, DJ Ötzi oder Celine Dion setzte das Trio dabei äußerst witzig in Szene. Die Stimmung war ausgelassen, es gab johlenden Applaus und viele Rufe nach einer Zugabe.

Jonglage mit Fackeln und Messern

Mit Jens Ohle folgte ein aus dem Hamburger Schmidt Theater und dem Quatsch Comedy Club bestens bekannter Künstler, der ebenfalls vom Publikum gefeiert wurde. Nachdem er sich als wahres Improvisationsgenie erwies und auch immer wieder Zuschauer direkt ansprach und in sein Programm einbaute, jonglierte er auf einer Leiter. Neben Bällen jonglierte er zudem mit Keulen, Fackeln und Messern oder fuhr mit einem hohen Einrad durch die Zuschauerreihen. "Da hinten haben sie Spaß, aber hier vorne wird geschwiegen", scherzte der artistische Comedian mit einem älteren Paar, das er mit Waldorf und Statler aus der Muppet-Show verglich.

Gardetanzgruppen kamen gut an

Nachdem die Gardetanzgruppe des Fidelio Kloster Oesede in ihren schönen gelben Kostümen tanzte, war später auch die RWC-Gardetanzgruppe noch einmal zu sehen und begeisterte mit einem französischen Cancan-Tanz. Mit einem "Hütte helau" und "Fidelio alaaf" forderten die Besucher immer wieder Zugaben der Tänzerinnen ein, so gut kamen ihre Darbietungen an.

Beendet wurde die Jubiläumsparty durch eine Magie- und Performance-Show der Fidelio Boys, bevor alle Aktiven zum Finale einmarschierten und das ganze Zelt das traditionelle Hüttenlied sang. "Es ist toll, dass die Vereine seit 40 Jahren die Karnevalstradition hier zelebrieren, obwohl wir uns nicht in einer Karnevalshochburg befinden", resümierte Sitzungspräsident Sascha Titgemeyer nach der dreistündigen Veranstaltung, bevor noch bis tief in die Nacht getanzt wurde.