Georgsmarienhütte. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) stand auf der Tagesordnung der vierten Kandidatenrunde zur Bürgermeisterwahl in GMHütte. Im großen und ganzen waren sich die Teilnehmer dabei über Probleme und Forderungen einig. Unterschiede bestanden in Nuancen – oder im politischen Hintergrund.

Dass das Thema und die Kandidaten Petra Funke (Grüne), Dagmar Bahlo (SPD), Jörg Welkener (Linke) und Christoph Ruthemeyer (CDU) Interesse wecken, zeigte der gut gefüllte Saal im Kolpinghaus: Etwa 90 Besucher waren gekommen, um sich zu informieren und gegebenenfalls mitzureden.

Situationsanalyse

„Probleme gibt es genug“, betonte Moderator Rainer Korte zu Beginn der Veranstaltung und verwies etwa darauf, dass das Niedersachsen-Ticket im südlichen Landkreis Osnabrück nicht gelte, dass für Busse und Bahn kein Kombi-Ticket existierten, dass die Vertaktung in den Fernverkehr am Hauptbahnhof "elende Wartezeiten" mit sich bringe und dass die Umsteigestelle Gildehaus in erbärmlichem Zustand sei. Auch konstatierte er, dass die Handy-App VOS-Pilot im südlichen Landkreis nicht funktioniere. Allen vier Kandidaten konnten das so unterschreiben.

Die Meinung des CDU-Kandidaten

Christoph Ruthemeyer, Kandidat der CDU, verwies auf erreichte Erfolge wie die bereits verbesserte Vertaktung, den Anruf-Bus und das Landkreis-Ticket für Schüler. Probleme sah er vor allem in den Ortsteilen, die besser mit dem Zentrum verbunden werden müssten. Er äußerte auch die Befürchtung, dass die Stahl- und Auto-Region leiden könne, wenn man zu sehr in den Individualverkehr eingreife.

Dennoch müsse man auch über Rad und Auto reden. In der Abschlussrunde plädierte Ruthemeyer dafür, dass GMHütte einen Mobilitätsplan gemeinsam mit Gewerbe und Industrie erstellen müsste. Er wolle vor allem die Stadt voranbringen und und alle Akteure einbinden.

Die Meinung des Linke-Kandidaten

Für Jörg Welkener, Kandidat der Linken, ist der ÖPNV ein Thema, dass ihm unter den Nägeln brennt. Er sieht Probleme, wie die Menschen aus den Wohngebieten wegkommen und wie sie die Geschäfte erreichen können. Er betonte, dass ein Bürgermeister das nicht alleine erreichen könne, sondern der Anstoßgeber an den richtigen Stellen sei. Für ihn ist die aktuelle Situation mit Bus und Bahn zu wenig, er plädierte für einen Strauß von Maßnahmen.

Dazu gehört für ihn etwa der Bürgerbus – obwohl er Probleme angesichts der vielen benötigten ehrenamtlichen Fahrer sehe. Welkener will zudem Radwege fördern und unterhalten, Carsharing etablieren und die Tarifstruktur trotz unterschiedlicher Beteiligter wie Nordwestbahn, Bahn und Stadtwerken verbessern. Zudem sollen Haltestellen verbessert werden, in dem dort etwa Mülleimer angebracht werden. Der Linke verwies auch auf die Forderung der Linken, dass ÖPNV komplett kostenlos sein müsse.

Die Meinung der Grünen-Kandidatin

Petra Funke, Kandidatin der Grünen, hält vor allem die Situation in den Siedlungen für schwierig, etwa an ihrem Wohnort Harderberg. Bei den Anrufbussen will sie das Konzept hinterfragen, ob dort wirklich nur Menschen mitgenommen werden könnten, die vorher angerufen haben und nicht auch solche, die an den Haltestellen stehen, wenn schon der Bus kommt.

Sie plädierte für einen Mobilitätsstandort Gildehaus, der Ladestationen für E-Bikes und -Autos, Carsharing kombiniere. Zudem will sie den ÖPNV attraktiver, schneller und günstiger machen und so eine Fahrgaststeigerung bewirken, indem sie sich für Schnellbusse, bessere Haltestellen und die Anbindung des Stahlwerks an den Bahnhof einsetzt. Zudem brauche es eine Anbindung der Gewerbegebiete der Region an den ÖPNV und eine Aufwertung der Haltestelle Gildehaus.

Die Meinung der SPD-Kandidatin

Dagmar Bahlo, Kandidatin der SPD, sieht Probleme mit Tarifen und Tarifgrenzen und vermisst ebenfalls ein Kombi-Ticket für Bus und Bahn. Am Anrufbus will sie, wie alle anderen Kandidaten, festhalten, aber das Konzept verbessern. Sie unterstützte die Forderung, dass der Haller Willem im Halbstunden-Takt fahren müsse und sprach sich für Fahrradboxen an Bahnhaltestellen sowie eine Reaktivierung des Halts in Malbergen aus.

Dagmar Bahlo betonte zudem, dass man als Bürgermeister sehr wohl Möglichkeiten habe, etwa durch das Führen von Verhandlungen, um die Struktur zu verbessern. Zudem müsse er sich einmischen und etwa Zuschüsse einfordern, um die Ziele zu erreichen. Zudem betonte sie die Forderung ihrer Partei nach dem Bürgerbus in GMHütte.

Die Meinung von Initiativen und Publikum

Bei der Diskussion berichteten auch Erwin Schröder von der Initiative Vehrter Bahnhof, Johannes Bertelt von der Initiative Haller Willem und Thomas Polewesky von der Stadtbahn-Initiative über den aktuellen Stand ihrer Projekte. Letzterer verwies mit Blick auf die Klimaziele auf die Notwendigkeit zu handeln und konstatierte, dass er, würde er in GMHütte wohnen, wohl ein Auto brauchen würde, etwa um abends ins Theater oder Kino zu kommen.

Zudem regte er mehr Marketing für den ÖPNV und die Gründung eines Zweckverbands durch die Gebietskörperschaften im Südkreis an. „Der ÖPNV ist eben nur so gut wie die Bürgermeister, die das zu ihrem Thema machen“, sagte er in Richtung der Kandidaten.