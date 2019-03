Osnabrück. 13 Frauen aus dem GMHütter Stadtteil Malbergen haben sich nun im Druckzentrum von NOZ Medien über die Nachrichtenproduktion im digitalen Zeitalter informiert.

Empfangen wurde die Gruppe von Marketing-Mitarbeiterin Petra Baumgarte, die zunächst einen Überblick über das gerade in jüngster Zeit stark gewachsene Verbreitungsgebiet der Zeitungen aus dem Hause NOZ Medien gab. Der in Osnabrück produzierte überregionale Politik- und Wirtschaftsteil wird inzwischen an viele Zeitungsverlage in Norddeutschland geliefert.

Im Anschluss gab Redakteur Hauke Petersen einen Einblick in die Arbeit eines Lokaljournalisten. Diese habe sich gerade in den vergangenen Jahren extrem gewandelt von ausschließlicher Zeitungsproduktion hin zur Erstellung von Artikeln, die in unterschiedlicher Form zunächst im Internet und später in der gedruckten Zeitung veröffentlicht werden. Auch wurde lebhaft über die Zusammensetzung der Lokalteile diskutiert.

Gestärkt durch einen Imbiss ging es weiter in die Produktionshallen, wo die Gäste alles über den Ablauf von der Belichtung hin zum Druck und zur Verteilung erfuhren.

Wer sich auch einmal hautnah über die Zeitungsproduktion informieren möchte, sollte sich unter Tel. 0541 3101099 melden. Die Teilnahme ist kostenfrei.