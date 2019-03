Georgsmarienhütte. Die Weiberfastnacht haben viele der mehr als 350 Gäste beim kfd-Karneval in der Sporthalle Holzhausen bis weit nach Mitternacht gefeiert.

Schon früh hatten Sitzungspräsidentin Ingrid Bartholomäus und ihr Team um den als Eisbären verkleideten Elferrat das Publikum in ihren Bann gezogen. Bei der Polonaise durch den Saal hielt es nur wenige Damen auf ihren Plätzen. Alle anderen reihten sich bunt kostümiert ein und zogen zu Evergreens wie „Sweet Caroline“ oder aktuellen Hits wie „Cordula Grün“ kreuz und quer durch die Halle.

Da hatte die Bischöfinnenkonferenz bereits die männerdominierte Amtskirche kräftig gegen den Strich gebürstet. Sichtbar zur Freude von Bruder Markus hatten die Darsteller die klerikalen Geschlechterrollen vertauscht, ganz in der vermeintlich katholischen Tradition der ersten Päpstin Maria Magdalena und der Geburt Jesu ohne männliches Zutun. Auch wenn „Männer als Geschöpfe Gottes“ akzeptiert seien, das von reformwilligen Bischöfinnen für sie eingeforderte Diakonat wurde 20 Jahre vertagt. Das Ergebnis: Szenenapplaus für die Darsteller, Solidarität und Frauenpower im Publikum.

Auch ohne die rheinische Stimmungstransfusion aus Köln hätte sich die kfd-Sitzung nicht vor dem verstecken müssen, was in TV-Landesprogramme in Karnevalshochburgen in der fünften Jahreszeit anbieten. Doch Bruder Marco, ein „echte Kölscher Jung“, heizte den Damen weiter ein. Er widmete seine Büttenrede dem bunten Holzhauser Lokalkolorit. Liebevoll nahm er die Männer der „Gästinnen“ und deren Grillleidenschaft auf´s Korn. Mit gespielter Verzweifelung berichtete er zudem aus seinen Erfahrungen mit Jugendlichen. Die seien vom Alltag wie Kochen oder Wissen um die Herkunft von Nahrungsmitteln soweit entrückt, dass die glaubten, Fischstäbchen erhielten ihre kantige Form, wenn der Seelachs durch die Maschen des Fangnetzes gezogen wird. Stimmen am Rande bedauerten schon jetzt, dass der Franziskaner Ohrbeck bereits in eineinhalb Jahren wieder verlassen soll. Zumindest für den Karneval in Holzhausen ein herber Verlust.



Doch das übrige Programm aus zahlreichen Tanzeinlagen mit bunten Kostümen und abwechslungsreichen Choreografien lassen solche Sorgen als unbegründet erscheinen. Mit Level up hatten sich auch junge Talente erstmals auf die Bühne getraut und die Herzen der Karnevalistinnen erobert. „Besoffen vor Glück“ war eine ebenfalls junge Tanzformation, die teils in Stewardessenkostümen das Fernweh ebenso anheizte wie die Stimmung im Saal. Abwechslungsreich und sehenswert auch die Gruppen Mosaik und „Freakly Housewives“. Im Rimini-Look der 60er Jahre und mit grünen Schirmchen, überdimensionierten Sonnenbrillen und Gießkannen sangen sie eine Hommage an Rudi Carrell und seinen Song „Wann wird´s mal wieder richtig Sommer?“ Nach der Dürreperiode 2018 fragten sie „wann wird’s mal wieder Schmuddelwetter, mit Sturm und Regen wie es früher einmal war?“

Traditionell ehrt der Elferrat beim kfd-Karneval die besten Kostüme. Die Gewinnerinnen in diesem Jahr: Sechs Freundinnen, die sich schwarz gekleidet als Lampen verkleidet hatten und sich beschriftete Leuchtschirmchen auf Bauhelme montiert hatten. Zusammen ergaben sie den Spruch „Wir haben alle die Lampe an.“