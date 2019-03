Georgsmarienhütte. "Zwei mal drei macht vier. Widdewiddewitt und Drei macht Neune..." Möglicherweise liegt Pippi Langstrumpf damit nicht ganz richtig. Ganz im Gegensatz zu den Grundschülern, die sich jetzt zum Mathetag in Holzhausen trafen. Kann Mathematik auch Spaß machen, wenn die Rechnung aufgeht?

Ja, Mathe kann so richtig Spaß machen – diesen Eindruck vermittelten zumindest die Teams von neun Grundschulen aus Georgsmarienhütte und Hagen, die am Dienstag und Donnerstag nachmittag in der Antoniusschule in Holzhausen zum Mathe-Tag zusammenkamen.





Schon seit über zehn Jahren treffen sich die Schulen zum Mathetag. Dabei übernimmt immer eine andere die Ausrichtung. Das betrifft nicht nur die Organisation, sondern die Mathelehrer der organisierenden Schule denken sich auch die Aufgaben für den zweistündigen Parcours aus.

In den farbigen Schul-Tshirts

Am Dienstag hatten die Zweitklässler ihr Können gezeigt, wobei die Grundschule Harderberg den ersten Platz holte, die Antoniusschule Holzhausen auf den zweiten Platz kam und St. Martin aus Hagen Dritter wurde. Am Donnerstag waren dann die „Großen“ dran. Anke Brauweiler, kommissarische Schulleiterin der Antonius-Schule, begrüßte die Teams in den farbigen Schul-Tshirts, die von Lehrern und Eltern begleitet wurden. Die Eltern hatten auch für das Kuchenbüffet in der Pause gesorgt.





Gegen die Uhr ...

Neun Stationen gab es, und für jede Station hatten die Schüler acht Minuten Zeit. Jeweils zu viert lösten sie die Aufgaben, die anders waren als im normalen Mathe-Unterricht, erläuterte die Mathematik-Lehrerin Silke Kreft-Hehemann. Logisches Denken war gefragt, räumliches Vorstellungsvermögen bei geometrischen oder dreidimensionalen Figuren. Auch die Zeit spielte eine Rolle, denn nach jeder gelösten Aufgabe kam eine neue mit höherem Schwierigkeitsgrad.

Anzeige Anzeige

Zum Beispiel das Lolli-Rätsel: Wenn einer 21 Lollis bekommt, jeden Tag doppelt so viele Lollis isst wie am Tag davor und am Abend des dritten Tages alle aufgegessen hat, wie viele hat er am ersten, zweiten und dritten Tag gegessen? – Allein die Aufgabenstellung zu verstehen war schon eine Herausforderung, aber die Antworten kamen doch schnell: 3, 6 und 12.

Es wird digital ...

Beliebt waren auch die Stationen, wo es digital zuging. Bei dem Computerprogramm „Rangiero“ aus der „Lernwerkstatt“ durften Züge rangiert werden: Mehrere Züge sollten mit möglichst wenig Aktionen zu ihrem Ziel gebracht werden. Da war es wichtig, die Züge in der richtigen Reihenfolge loszuschicken und die Weichen entsprechend zu stellen.





Tangram-Rekord

Bei einem anderen Programm der Lernwerkstatt ging's ums Kopfrechnen, das „Blitzrechnen“. Das hat dem Team der Regenbogenschule aus Georgsmarienhütte besonders gefallen, „weil wir das so gut konnten“, sagten sie. Die Antoniusschüler legten den Rekord beim Spiegel-Tangram hin, bei dem geometrische Figuren so nachgebaut werden sollten, dass die eine Hälfte durch ihr Spiegelbild ergänzt wird. 26 Figuren schafften die vier Schüler in den acht Minuten: „Ich sag doch, wie sind da mega-gut drin“, jubelten sie.

Auch bei den anderen Aufgaben schnitten sie so gut ab, dass sie den Sieg für ihre Schule holten. Auf den zweiten Platz kam bei der Siegerehrung die Regenbogenschule, und die dritthöchste Punktzahl erreichte St. Martin aus Hagen. Fazit der Mathe-Kids: Hat Spaß gemacht!