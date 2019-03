wie/pm Georgsmarienhütte Auch wenn die Talbrücke Oesede erst in rund drei Jahren erneuert wird, einen Vorgeschmack gibt es schon in den kommenden Wochen. Die Overtüre zum Großprojekt findet allerdings nicht auf, sondern zunächst unter der Brücke statt. Ein Überblick.

Sowohl die Talbrücke der B51, als auch die Brücke „Schulstraße“ über die B68 werden in den kommenden Jahren komplett erneuert. Im Auftrag der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr werden in den nächsten Wochen Arbeiten an der B51-Talbrücke im Stadtteil Oesede durchgeführt.

Brückensubstanz wird geprüft: Eine Fachfirma wird die vorhandene Betonbeschichtung an der Überbauunterseite der Talbrücke entfernen, um in den nächsten Monaten mögliche Veränderungen in der Brückensubstanz untersuchen zu können. In diesem Zusammenhang wird es auf der B51 selbst und auch unterhalb des Brückenbereiches sowie auf der Oeseder Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Halbseitige Sperrung ab Montag: Erste Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle haben bereits begonnen. Ab Montag, 4. März, wird dann voraussichtlich bis Freitag, 8. März, die Oeseder Straße unterhalb des Brückenbereiches halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum durch eine Ampelanlage gesteuert.

Nicht unter der Brücke parken: Gleichzeitig werden zur reibungslosen Abwicklung der Baumaßnahmen der Parkbereich unter der Brücke gesperrt werden. Deshalb ist das Befahren Parkplatzes sowie die Nutzung der Fläche als „Park an Ride“- Möglichkeit ab Montag, 4. März, nicht mehr möglich. Die Sperrung des Parkplatzes sowie das Verbot zum Befahren sollen bis voraussichtlich Freitag, 15. März, bestehen bleiben. Das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Es geht nach oben: Ab Montag, 18. März, ist dann der Beginn der Arbeiten auf der B51 vorgesehen. Dafür muss die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bad Iburg auf eine Fahrbahnspur verengt werden. Dieses betrifft wechselseitig sowohl die linke als auch die rechte Fahrbahn. Die geplante Dauer der jeweils einspurigen Verkehrsführung soll rund vier Wochen betragen.

Erste Vollsperrung am 17. März: Für den Auf- und Abbau der Absperreinrichtung wird jeweils eine eintägige Vollsperrung der B51 in Fahrtrichtung Bad Iburg erforderlich sein. Der Termin für den Aufbau der Absperreinrichtung ist Sonntag, 17. März. Das genaue Datum für den Abbau und der damit wiederrum verbundenen Vollsperrung der Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Iburg steht noch nicht fest. Die Arbeiten werden aber ebenfalls voraussichtlich an einem Sonntag erfolgen.

Infosveranstaltung zur Brücke „Schulstraße“: Im Zusammenhang mit den geplanten Erneuerungen der B51-Talbrücke im Stadtteil Oesede sowie der Brücke „Schulstraße“ über die B68 im Stadtteil Harderberg, hatte die Landesbehörde bereits im Oktober des vergangenen Jahres zugesagt, frühzeitig die Bürger über die Maßnahmen zu informieren. Nun steht für die zuerst anstehende Sanierung der B68-Brücke ein entsprechender Termin fest: Am Donnerstag, 25. April, werden ab 18 Uhr Vertreter der Landesbehörde über das Vorhaben im GMHütter Rathaus informieren.

Der aktuelle Zeitplan: Der Beginn der Sanierung der Brücke „Schulstraße“ ist weiter für das kommende Jahr vorgesehen. Die Talbrücke Oesede wird aber nicht wie ursprünglich vorgesehen 2021, sondern erst ein Jahr später erneuert werden.