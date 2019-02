Georgsmarienhütte. Die Spannung steigt, und ein so großes Interesse an der Bürgermeisterwahl dürften nicht viele erwartet haben: Rund eineinhalb Wochen vor dem Wahltermin am Sonntag, 10. März, zeichnet sich eine deutlich höhere Briefwahlbeteiligung als 2011 ab. Vor acht Jahren haben 1797 GMHütter von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, jetzt sind schon rund 1600 Anträge auf Briefwahl im Rathaus eingegangen.

In der vergangenen Woche sind knapp 650 Anträge auf Zusendung der Briefwahlunterlagen im GMHütter Rathaus eingegangen. Montag und Dienstagvormittag hat die Zahl der Briefwähler bei insgesamt 172 gelegen, und Wahltermin ist erst in eineinhalb Wochen. Da dürfte die Zahl der Briefwähler am Ende deutlich über der 2000er Marke liegen.

Thema Verkehr im Mittelpunkt

Am Donnerstagabend gibt es noch einmal eine Diskussionsrunde der vier Bürgermeisterkandidaten Christoph Ruthemeyer (CDU), Dagmar Bahlo (SPD), Jörg Welkener (Linke) und Petra Funke (Grüne) – diesmal im Alt-GMHütter Kolpinghaus. Ab 19.30 Uhr geht es unter der Leitung von Rainer Korte bei diesem vierten Aufeinandertreffen um das Thema Verkehr und „die aktuelle Situation und die Zukunftsperspektiven des Bus- und Schienenverkehrs in und um Osnabrück“.

Moderator Thomas Korte hat neben den Kandidaten auch Vertreter von ÖPNV-Initiativen in der Region eingeladen: Johannes Bartelt (Initiative Haller Willem), Thomas Polewsky (Verkehrsclub Deutschland/Stadtbahn-Initiative OS) und Erwin Schröder (Ein guter Zug für Vehrte) diskutieren ebenfalls mit.

Bei der von der Kolpingsfamilie Holzhausen/Ohrbeck organisierten dritten Kandidatenrunde, die im Pfarrheim der Antoniusgemeinde stattfand, haben zuletzt unter anderem Stadtteilthemen wie der Stand in Sachen eines möglichen Baugebiets Rottenkamp im Mittelpunkt gestanden. Hier sprachen sich die Kandidatinnen Dagmar Bahlo (SPD) und Petra Funke (Grüne) genauso wie Linke-Wahlvorschlag Jörg Welkener vor rund 130 GMHütter Bürgern, die den Diskussionsverlauf verfolgten, dafür aus, dass die Vermarktung der Flächen unter der Regie der Stadt erfolgen müsse, um ein einheitliches Preisniveau zu gewährleisten. Dagegen will CDU-Bewerber Christoph Ruthemeyer hier Investor MBN die Entwicklung der Fläche überlassen, damit die Grundstücke schnell auf den Markt kommen.

Prioritäten der vier Kandidaten

Auf die Frage, welche drei Punkte sie im Falle ihrer Wahl zur Bürgermeisterin beziehungsweise zum Bürgermeister sofort in Angriff nehmen würden, nannte Christoph Ruthemeyer (CDU) die Entwicklung des Zentrums in Oesede, eine nachhaltige Lösung für den Verkehr in GMHütte in Zusammenhang mit dem Abriss und der Erneuerung der Oeseder B51-Brücke sowie die Projekte der Dorfentwicklung unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf den Weg zu bringen.

Für Dagmar Bahlo (SPD) hat die Verbesserung der Lebensqualität der Bürger in allen Stadtteilen durch Ausbau von Krippen- und Kitaplätzen sowie der Ganztagsbetreuung, bessere Angebote für Senioren und Jugend sowie die Entwicklung eines Verkehrskonzepts im Hinblick auf die bevorstehenden Brückensanierungen Priorität. Außerdem will sie zeitnah die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum umsetzen sowie die Bürgernähe und Transparenz verbessern.

Bei Grünen-Kandidatin Petra Funke stehen drei „Endlich“-Punkte ganz oben auf der Liste: Beim Lärmschutz an der B51, der Sanierung der Alten Wanne soll endlich etwas passieren und auch ein klares Signal gegen Gewerbeansiedlung in Osterheide/Malbergen erfolgen.

Linke-Bewerber Jörg Welkener hat hier die Verbesserung der Lebensqualität der Bürger in allen Stadtteilen durch Ausbau von Krippen- und Kitaplätzen sowie der Ganztagsbetreuung, die Schaffung von „mehr Angebote in allen Bereichen“ insbesondere auch für die Jugend und die Senioren, den Radwegeausbau sowie die Entwicklung eines guten Verkehrskonzeptes angeführt, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Brückensanierungen. Außerdem will er möglichst zeitnah bezahlbaren Wohnraums schaffen und die Bürgernähe und Transparenz verbessern.

Hinsichtlich der Verkehrsfragen dürfte es am Donnerstag in der finalen Runde der vier Kandidaten noch einmal bei den Details interessant werden.