Georgsmarienhütte. Im vergangenen April hat der Stadtplanungsausschuss einstimmig die Einführung einer neuen, die Angehörigen bei der Pflege entlastenden Bestattungsart auf den Weg gebracht: Auf dem Parkfriedhof Schauenroth soll eine „gärtnerbetreute Grabanlage“ realisiert werden. Warum die Entscheidung, welches Konzept hier zum Zuge kommt, jetzt noch einmal vertagt worden ist.

Damit ist nicht zu rechnen gewesen: Zwei Entwürfe haben zur Auswahl gestanden, und es ist auch eine klare Beschlussempfehlung der Verwaltung erfolgt. Doch am Ende hat der Stadtplanungsausschuss die Abstimmung überraschend vertagt. Der Grund: Beiden Arbeitsgemeinschaften aus Gärtnerei- beziehungsweise Steinmetz-Betrieben soll noch einmal die Gelegenheit gegeben werden, ihre Entwürfe zu überarbeiten, um ein sauberes Interessenbekundungsverfahren zu gewährleisten.

Ferié: Bin überrascht

„Ich bin überrascht, dass die Überraschung so um sich greift“, hat FDP-Ratsmitglied Friedrich Férie als Vertreter der SPD/FDP-Gruppe die kuriose Situation im Ausschuss zusammengefasst. Und in der Tat haben sich in der Sitzung einige Fragezeichen ergeben, was den Ablauf der Entscheidungsfindung betrifft.

Denn die Verwaltung ist eigentlich davon ausgegangen, dass die Stadt einen Vertrag mit der Nordwestdeutschen Treuhandstelle für Dauergrabpflege GmbH abschließt und diese auch die entsprechenden Detailentwürfe zur zu erstellenden Grabanlage sowie eine Kalkulation vorlegt. Doch statt genauer Ansichten haben dem Ausschuss nur Skizzen und Beschreibungen zur Gestaltung der Anlage vorgelegen.

Offene Fragen: Völlig ungeklärt ist dabei zu Beispiel, inwieweit die vorgesehenen Wege barrierefrei sind, oder wie eine bei einem Entwurf vorgesehene 20 Zentimeter hohe Umrandung eines zentralen Bereichs zum Beispiel mit Rollator oder Rollstuhl zu überwinden ist. „So kann man eine solche Grabanlage doch nicht planen“, kritisierte Behindertenbeirat-Mitglied Walter Poggemann die vorgesehene Gestaltung.

Zur Sitzung war auch der Inhaber eines GMHütter Steinmetzbetriebes erschienen, der sich in einer Arbeitsgemeinschaft mit einem „“Memoriam Garten“-Entwurf an dem Verfahren beteiligt hat. Er bezeichnete die vorgelegte Skizze eher als „Diskussionsgrundlage“.

Einige Punkte, wie die Aufteilung der knapp 400 Quadratmeter großen Gesamtfläche der geplanten Grabanlage im südlichen Teil des Parkfriedhofes seien beim Entwurf auch bewusst offen gehalten worden, um zunächst abzuwarten, wie die für fünf beziehungsweise zehn Jahre angebotenen Urneneinzel- und Gemeinschaftsgräber sowie Erdbeisetzungen angenommen werden. Es habe auch seitens der Treuhandstelle nicht noch einmal einen Abstimmungstermin hinsichtlich der eingereichten Vorlage gegeben. Deshalb sei aus seiner Sicht noch keine Entscheidung möglich.

Die Unterschiede: Der eine Entwurf sieht als Gesamtbild einen „Memoriam“-Garten mit einem parkähnlichen Charakter vor. Zwischen den einzelnen Gräbern und Grabarten gibt es einen fließenden Übergang und eine „komplett geschwungene Wegeführung“. Die 52 Gräber verteilen sich auf Urnengemeinschafts-, Urneneinzel- und Urnenwahlgrab sowie Erdreihen- und Erdwahlgrab. Jeder Verstorbene wird hier auf einem stehenden Grabmal mit Geburts- und Sterbedatum aufgeführt. Dreimal jährlich findet eine wechselnde, saisonale Bepflanzung statt, und es ist eine ergänzende, individuelle Gestaltung des Grabes durch die Angehörigen möglich. Außerdem gehört zum Entwurf ein größerer Ruhebank-Bereich als Möglichkeit des Innehaltens.

Das zweite Konzept ist als Trauerort angelegt, in dessen Zentrum sich ein Eiszeit-Findling befindet. Er zeigt ein Boot, das bei Bestattungen auch mit Wasser gefüllt und mit Schwimmkerzen versehen werden kann, als Symbol für die letzte Überfahrt. Neben dem zentralen Element wird es eine Bank „als Ruhepol“ geben. Hier beträgt die Zahl der Gräber insgesamt 59, und zwischen den Einzelurnen wird eine Pyramide aus Findlingen als Gemeinschaftsgrabmal platziert. Dort findet sich jeweils ein Bronzeblatt mit Namen und Jahresdaten der Verstorbenen, und es besteht hier die zentrale Möglichkeit, Blumenschmuck abzulegen. Erdbestattungen sollen im Bereich einer vorhandenen Rhododendronhecke stattfinden.

Die Pflegekosten bewegen sich jeweils zwischen 1930 und mehr als 6000 Euro.

Thema kommt erneut auf die Tagesordnung

Da kein Zeitzwang besteht, soll das Thema „gärtnerbetreute Grabanlage“ jetzt noch einmal in rund einem Monat auf die Tagesordnung des Stadtplanungsausschusses kommen. Bis dahin sollen noch offene Fragen wie der Zeitraum der Pflegekontrollen geklärt werden und eventuell auch noch einmal ein Nachbesprechungstermin mit allen Beteiligten erfolgen.