Georgsmarienhütte Helmut Thiele brachte jetzt das Stück „Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab“ von Johann Nestroy in der Villa Stahmer auf die Bühne – eine parodierende Posse mit Gesang in drei Abteilungen aus dem Jahr 1835.

„Als Ur-Wiener und Wahlosnabrücker möchte ich Ihnen den Wiener Nestroy näherbringen“, begrüßte Thiele die Zuschauer. Johann Nestroy war ein österreichischer Dramatiker und origineller, humoristischer Charakterzeichner, der im Wien des 19. Jahrhunderts starke Kritik sowohl am Spießbürgertum als auch der Zensur übte.

„Diese Art des Wiener Humors, diese Bissigkeit, hat sich bis heute erhalten und viele Autoren beeinflusst“, erklärte Thiele. „Ich würde behaupten, keinen Nobelpreis für Elfriede Jelinek ohne Johann Nestroy“, so der Schauspieler.

Bei dem Stück „Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab“ handelt es sich um eine Parodie des Schauspiels „Lorbeerbaum und Bettelstab oder Drei Winter eines deutschen Dichters …“ von Karl von Holtei. In der eher rührseligen Vorlage geht es um einen Dichter, der sein Publikum einerseits verachtet, andererseits aber nach dessen Beifall trachtet. Das Stück war bei seiner Uraufführung in Wien ein großer Erfolg.

Nestroy nimmt in seiner Parodie den schlechten Geschmack des Publikums aufs Korn. Er lehnte Holteis sentimentale Verklärung des Dichterberufes ab und ließ seine persönliche Meinung durch die Figur des Dichter Leicht aussprechen: „Bis zum Lorbeer versteig‘ ich mich nicht. G’fallen sollen meine Sachen, unterhalten, lachen sollen d’Leut‘ und mir soll die G’schicht a Geld tragen, daß ich auch lach‘, das ist der ganze Zweck.“

Thiele stellte die vielen unterschiedlichen Rollen dar, indem er Sprechduktus, Gestik und Mimik variierte und erweckte das Stück so zum Leben. Durch die Mischung aus Hochsprache und Wiener Mundart, war es dem Zuschauer nicht immer möglich, jedes einzelne Wort zu verstehen. Die unterhaltsame Darbietung und der spitzzüngige Humor nahmen dadurch jedoch keinen Schaden.

Dem Publikum bot sich so ein vergnüglicher Abend in der ungezwungenen Atmosphäre des Museums Villa Stahmer. Schmunzelnd verfolgten die Zuschauer die einnehmende Darbietung Thieles, der mit wenigen Requisiten und klangvoller Stimme ein unterhaltsames Stück auf die Bühne brachte. Das Stück ist Teil der Veranstaltungsreihe des Freundeskreis Museum Villa Stahmer. „Unser Ziel ist es, die Villa Stahmer erlebbar zu machen“, erklärte Freundeskreis-Vereinsvorsitzender Robin Morrison.

In der Pause erhielten die Gäste dabei schon einen ersten exklusiven Einblick in die neue Ausstellung „Interlunium“ von Regine Wolff, die erst am nächsten Tag offiziell eröffnet wurde.