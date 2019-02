Georgsmarienhütte Die Kitas in der Hüttenstadt haben der Verwaltung ihre Anmeldelisten für die Kindergarten- und Krippengruppen für das Anfang August beginnende Kindergartenjahr 2019/20 vorgelegt. Danach gibt es ein beinahe ausgeglichenes Betreuungsbild bei den Drei- bis Sechsjährigen, während bei den unter Dreijährigen die Betreuung nur durch Angebote der Kindertagespflege abgedeckt werden kann.

260 freien Kindergartenplätzen stehen nach den jetzt im Fachausschuss vorgestellten Zahlen 277 Anmeldungen von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren sowie Kindern, die vom 1. August bis zum 31. Oktober 2019 ihr drittes Lebensjahr vollenden werden, gegenüber.

Rechtsanspruch wird erfüllt

35 Kinder, die im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. September ihr sechstes Lebensjahr vollenden, besuchen zurzeit eine GMHütter Kindertagesstätte. Hier können sich die Eltern bis Anfang Mai entscheiden, ob diese Kinder eingeschult werden oder in der Kindertagesstätte verbleiben sollen.

Sieben Kinder des hineinwachsenden Jahrgangs werden in einer Krippengruppe aufgenommen. Außerdem sind neun Kinder für einen Kindergartenplatz angemeldet, deren Eltern nicht mit einem GMHütter Wohnsitz gemeldet sind und auch keinen Kaufvertrag für ein Baugrundstück beziehungsweise einen Mietvertrag für eine Wohnung vor Ort vorweisen können.

Insgesamt kann der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zum 1. August erfüllt werden. Die vierte Kindergartengruppe der „St. Georg“-Kita wird dazu im kommenden Kindergartenjahr fortgeführt. Dagegen entfällt im neuen Kindergartenjahr die Kleingruppe der Kindertagesstätte St. Marien mit zehn Kindergartenplätzen.

Die Kleingruppe der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ wird zum 1. August auf 25 Plätze einer Regelgruppe aufgestockt. Das Betreuungsangebot der Einrichtung kann dann bedarfsorientiert noch um eine Kleingruppe mit zehn Kindergartenplätzen erweitert werden.

Rund 200 Kinder in der Kindertagespflege

Im Krippenbereich stehen 142 freie Betreuungsplätze einer Anmeldezahl von 243 Kindern im Alter von einem bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres gegenüber – ohne Berücksichtigung der Mehrfachnennungen. 20 dieser angemeldeten Kinder haben ihren Wohnsitz nicht in GMHütte beziehungsweise können die Eltern hier keinen Vertrag für den Erwerb eines Baugrundstücks oder die Anmietung von Wohnraum vorweisen.

Neben den 263 Krippenplätzen, die ab 1.März in den GMHütter Kindertagesstätten angeboten werden, gibt es rund 200 Kinder, die auf ein Angebot der Kindertagespflege zurückgreifen. Rund die Hälfte entfällt hier auf das Alter unter drei Jahren. Hier zieht die Verwaltung das Fazit, dass der Rechtsanspruch auf Betreuung zum 1. August erfüllt werden kann. Allerdings sei es hier nicht möglich, den Wünschen der Eltern auf institutionelle Kinderbetreuung umfassend zu entsprechen. Fortgeführt wird im neuen Kindergartenjahr ab August die Nachmittagskrippe der AWO–Kindertagesstätte in Holzhausen. Bei den Krippenplätzen könne der Rechtsanspruch auf Betreuung ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres durch ein Krippenangebot oder alternativ durch einen Platz in der Tagespflege erfüllt werden.

Die Verwaltung hat bei der Vorstellung der Zahlen noch einmal darauf hingewiesen, dass ein Rechtsanspruch für die Kindergartenbetreuung erst besteht, wenn ein Kind drei Jahre alt ist, und Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf Betreuung in einer Tagespflege oder einer Krippe haben.