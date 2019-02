Georgsmarienhütte. Über 70 Personen waren ins Museum Villa Stahmer gekommen, um der Eröffnung der Kunstausstellung „Interlunium“ der Malerin und Designerin Regine Wolff beizuwohnen.

Die vermeintliche Trennung von Mensch und Natur hat die Künstlerin als Thema ausgewählt. „Das ist eine Frage, die sich heute immer wieder verstärkt stellt, und ich versuche darin aufzuzeigen, wie absurd das eigentlich ist“, erklärte Wolff. „Von der Kindheit her gab es diese Trennung nicht.“







Die Malerin ist gebürtige Brandenburgerin und ließ sich als Textildesignerin an der Hochschule Zwickau ausbilden. Sie machte mit verschiedenen Kunst- und Meisterklassen weiter und schuf ein Potpourri aus bedruckten Textilien und Ölmalerei. Dabei entstand eine auf mehreren Betrachtungsebenen vielschichtige Kunst. Ihre primären Sujets sind Menschen, Tiere und Muster. Nach einem Designprozess versieht Wolff die mehrschichtig bedruckten Textilien, mit klassischer Ölmalerei. Neue Schichten treffen auf alte Schichten und sorgen für einzigartige Bildwelten. „So kommt es, dass wir heute staunen, über die Vielfalt an Mustern, Formen, Farben und Figuren. Ein ganzer Kosmos entfaltet sich in dieser Ausstellung, so viel gibt es auf den dicht bemalten Bildern zu sehen und zu entdecken“, sagte Museumsleitern Inge Becher.

„Wir sind froh, dass wir wieder eine ganz andere Ausstellung hier in diesem Haus zeigen können, dass wir wirklich das vielfältige Spektrum des künstlerischen Wirkens abbilden können“, so Ansgar Pohlmann, Bürgermeister von Georgsmarienhütte. „Dieses Haus ist seit Jahren unangefochten der Standort in Georgsmarienhütte, in dem wir nicht nur unsere Stadtgeschichte präsentieren, sondern auch regionale und überregionale Künstler begrüßen dürfen.“