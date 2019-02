Georgsmarienhütte. Zum 29. Mal luden am Samstag die Holzhauser Narren in die Sporthalle zu ihrem beliebten Volkskarneval ein.

Unter dem Motto „Klimakollaps überall, nur nicht beim Karneval“ zog pünktlich um 19 Uhr 11 der Elferrat, begleitet von klassischer Karnevalsmusik, in den Festsaal ein. Bei seinem Weg durch die Reihen der Gäste in der festlich geschmückten Turnhalle im Ortsteil Holzhausen wurde der Elferrat bereits mit stehenden Ovationen von der versammelten Narrenschar empfangen.

In Ihrer Begrüßung erinnerte Ingrid Bartolomäus daran, dass sie in diesem Jahr gewissermaßen als Stellvertreterin fungiere. Eigentlich hätte die Eröffnung des Abends dem im Dezember vergangenen Jahres verstorbenen Präsidenten des Vereins Ansgar Plogmann gebührt.



Funkenmariechen erhalten erste Rakete des Abends

Bei der Vorstellung des aktuellen Elferrats berichtete Bartolomäus, dass sich dieser aus Jecken aus dem benachbarten Malbergen zusammensetzt.

Wie gut die Stimmung unter dem Festvolk schon zu Beginn der Veranstaltung war, wurde gleich danach deutlich. Traditionell bieten die Mitglieder des BSV mit ihrem Gardetanz die erste Vorstellung auf der Bühne. Mit einem Querschnitt aus dem klassischen Repertoire der Funkenmariechen begeisterten die jungen Damen ihr Publikum derart, dass dieses lautstark eine Zugabe forderte. Ebenfalls wurden die jungen Akrobaten nicht ohne die erste Rakete von der Bühne verabschiedet.



Als Besuch von „hinterm Berg“ waren mit Lisbeth und Irmgard zwei Urgesteine des Karnevals aus dem benachbarten Hagen angereist. In gewohnt lockerer Manier tauschten sich die Damen über ihre Anreise nach Holzhausen aus. So wusste etwa Lisbeth von Unwägbarkeiten zu berichten, die in der Sperrung der Kardinal-von-Galen-Straße ihre Ursache hatten. Dazu hatten die Seniorinnen allerlei Merkwüdiges aus ihrem Familienalltag zu berichten.



Mit der Geiss-Line von Los Angeles nach Holzhausen

Eine echte Premiere feierte in diesem Jahr das Ensemble „Carmen und die sieben Geißlein“. Die Gruppe um Carmen Geiss alias Britta Sydekum nahm in ihrer Vorstellung die Holzhauser Jecken mit auf eine närrische Reise um die Welt. Dabei war sie stets auf der Suche nach „Robääärt“. Im Privatjet der „Geiss-Line“ führte die Route standesgemäß von Los Angeles über Mexiko nach Rio de Janeiro.

In der brasilianischen Metropole tummelte sich Carmen, wie in den weiteren Orten ihrer Reise am Hotspot des Jetsets. Dabei traf sie auf bekannte Show-Größen. Mit schnellen Kostümwechseln brachten die Künstler so weitere Länder wie Spanien, Türkei oder Japan auf die Bühne. Zum Schluss landete der prominente Gast samt Entourage sogar in Georgsmarienhütte und ließ die Reise in Holzhausen ausklingen.

Zwischen den Auftritten der Künstler gab es für das Narrenvolk kaum eine Atempause. Angefeuert von Bartolomäus zog der Elferrat erneut mit einer Polonäse durch die Reihen der Gäste, bald fand sich so mancher Jeck als Teil des tanzenden Lindwurms wieder. Musikalisch untermalt wurde dieser Teil des Abend mit aktuellen Hits vom Platteller, die DJ Angelo passend auflegte.

Nachdem die Narren auch die Auftritte der Tanzgruppen „Freakly Housewives“ und den „Funky Gagas“ mit einigen Raketen gebührend gefeiert hatten, setzten alle Aktiven mit einem gemeinsamen großen Finale den würdigen Schlusspunkt unter eine rauschende Karnevallsnacht.